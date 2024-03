Der FC Heeseberg (am Ball Felix Maushake) hat die Möglichkeit, auf fünf Zähler an Tabellenführer BSC Acosta heranzurücken, Raphael Spilker (im Laufduell rechts) und die Lauinger könnten derweil an Vechelde vorbeiziehen. © regios24 | Jens Semmer