Frellstedt. Die beiden Duos der RSV erfüllen am letzten Spieltag der U19-Liga ihre Zielsetzung. Frellstedts „Erste“ beendet die Saison als Dritter.

Die einen wollten Platz 3 behaupten, die anderen vom fünften möglichst noch einen Rang hinaufklettern ­– am letzten Spieltag der Radpolo-U19-Liga, der in Lostau (Sachsen-Anhalt) ausgetragen wurde, gingen die Vorhaben beider Teams der RSV Frellstedt auf.

Jolina Buchheister und Lea Packhäuser (Frellstedt I) steigerten sich im ersten Spiel gegen den RSV Jänkendorf I nach etwas zögerlichem Beginn und gewannen mit 5:3. Im folgenden Duell mit dem amtierenden deutschen Meister RC Lostau I hielten sie bis zur Halbzeitpause noch gut mit, konnten ihre Gegenwehr dann aber nicht mehr aufrechterhalten und verloren mit 2:8.

Mit dem RVS Obernfeld III lieferten sich die Frellstedterinnen danach wieder ein Duell auf Augenhöhe, „wobei Jolina und Lea auch hier anfangs noch etwas der Biss fehlte. Sie wurden erst in der zweiten Halbzeit richtig wach und zeigten mehr Durchsetzungswillen“, sagte Trainerin Petra Piecha zum knappen 3:2-Erfolg des RSV-Duos. Zum Abschluss ließen Buchheister und Packhäuser beim 4:2-Erfolg über Obernfeld II nichts anbrennen.

Caroline Domeier und Charlotte Sputh (Frellstedt II) mussten zunächst gegen den Tabellenführer, das technisch starke Team des RC Lostau II, ran. Vor allem in der Abwehr zeigten beide eine gute Leistung – „mit der 0:3-Niederlage konnten beide leben. Wenn sie sich künftig noch mehr auf ihr Können verlassen und einige Flüchtigkeitsfehler vermeiden würden, dann könnte das Ergebnis auch ganz anders aussehen“, bilanzierte Piecha.

Gegen Obernfeld III gab es wie so oft ein umkämpftes Spiel. Diesmal agierten die Frellstedterinnen aber entschlossen, zeigten ein gutes Zusammenspiel und behaupteten sich mit 5:3. Zudem gab es für sie noch drei kampflose Punkte, da der RKB Wetzlar nicht angereist war. Damit zogen Domeier und Sputh in der Abschlusstabelle noch an Obernfeld III vorbei auf Platz 4.