Velpke. Der Vorstand des Kreisverbandes verkleinert sich deutlich. Günter Sievert bleibt 1. Vorsitzender.

Der Kreis Helmstedt im Niedersächsischen Leichtathletikverband (NLV) hielt seinen Kreisverbandstag kürzlich im Anschluss an die Kreismeisterschaft im Crosslauf (Bericht folgt) in Velpke ab. Im Mittelpunkt standen Ehrungen der im vergangenen Jahr erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler sowie verdienter Ehrenamtlicher, Vorstandswahlen und Berichte.

Vor der Sitzung machte sich der Kreisvorstand ein Bild vom Stand des Neubaus der Bezirkssportanlage in Velpke. Der Kreisvorsitzende Günter Sievert freute sich über den Fortschritt. Eine 400-Meter-Kunststoffbahn und die weiteren leichtathletischen Anlagen sind fast alle fertig. Am 28. September soll dort der Kreisvergleichskampf der U12 und U14 als erste große Leichtathletikveranstaltung ausgetragen werden. Helge Dornfeld, stellvertretender Vorsitzender des NLV-Kreises und des Velpker SV, erklärte, dass mit einem zweiten Bauabschnitt auch der erste Kunstrasenplatz im Kreis Helmstedt entstehen wird.

Ehrungen gehen an Aktive aus Schöningen, Helmstedt und Lelm

Bei der Sitzung wurden anschließend folgende Athletinnen und Athleten für ihre jüngsten Erfolge ausgezeichnet: Christine Piehozki und Martin Thomsen bei den Senioren, Kristin Wachenschwan (alle MTV Schöningen), Karsten Krause sowie in der Jugend Laura Mahncke, Franziska Gresens, Gustaw Kolasinski, Jan Dambietz, Toncho Tzolov (alle TSV Germania Helmstedt) sowie Merle Höhne (MTV Schöningen). Über den Pokal für die beste Langstreckenläuferin durfte sich Shelvine Jordan (TSV Lelm) freuen.

Zudem ehrte Sievert Uta Fricke (MTV Schöningen) und Heike Duderstadt (LG Heeseberg) für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit für die Leichtathletik mit der silbernen Ehrennadel des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV). Die goldene Ehrennadel des NLV erhielten Helge Dornfeld (Velpker SV) und Christoph Liebe (TSV Germania Helmstedt). Hans-Georg Herbst (LG Heeseberg) erhielt die höchste Auszeichnung, die goldene Ehrennadel des DLV.

Den Kampfrichter-Wanderpokal des NLV-Kreises überreichte Sievert an Thomas Böhm (MTV Schöningen), den Wanderpokal für langjährige Funktionärstätigkeit an Melissa Dornfeld (Velpker SV). Anschließend wurde der Kreisvorsitzende selbst überrascht, als ihm für seine mehr als 30-jährige Tätigkeit im NLV-Kreisvorstand die goldene Ehrennadel des Kreissportbundes Helmstedt verliehen wurde.

NLV-Kreis freut sich über viele Erfolge und sportliche Highlights

Danach ging Sievert in seinem Jahresbericht auf die gute Beteiligung an den Kinder- und Jugendsportfesten in 2023 ein. Drei der Sportfeste lockten rund 200 Teilnehmer an, die anderen beiden etwa 100. Weitere Höhepunkte waren die Austragung der Bezirksmeisterschaften im 10-Kilometer-Straßenlauf im Rahmen des Helmstedter Walllaufs und der Einzel-Bezirksmeisterschaften im Schö­ninger Elmstadion. Mit mehr als 400 Aktiven war auch der Elm-Advents-Halbmarathon des TSV Lelm trotz schwieriger Wetterlage sehr gut besucht.

Der Kreisvorsitzende ging ferner auf die vielen Erfolge der Leichtathleten aus dem Kreis Helmstedt – von der Bezirksebene bis hin zu den deutschen Meisterschaften der Jugend und der Senioren – ein. 51 der hiesigen Athleten sind in der Landesbestenliste platziert, 66 Bezirksmeistertitel gingen in den Kreis Helmstedt, davon 31 an Jugendliche des TSV Germania.

Die Gruppe der Jugendlichen ab 15 Jahren bis zu den jungen Erwachsenen (26 Jahre) sei allerdings auch besonders betroffen vom schleichenden Verlust an gemeldeten Leichtathleten, den Sievert als eine der wenigen negativen Entwicklungen benannte.

Der Kreis Helmstedt kam auch dem Wunsch des NLV nach einheitlichen Satzungen aller 44 Kreisverbände bezüglich der Vorstandsposten nach. Nach der Entlastung des Vorstands stellte Jugendwart Karsten Krause die neue Satzung vor. Diese wurde einstimmig angenommen, der Kreisvorstand mit nur noch sieben statt bisher zwölf Mitgliedern ohne Gegenstimmen wie folgt gewählt: Günter Sievert (1. Vorsitzender), Helge Dornfeld (2. Vorsitzender Sportentwicklung), Christa Kanne (Vorstand Finanzen), Thomas Böhm (Ressortleiter Wettkampforganisation), Karsten Krause (Ressort Jugend, Kinderleichtathletik und Schulsport), Daniela Sander (Ressort Breitensport), Melissa Dornfeld (Kommunikation und Marketing).

Den fünf ausgeschiedenen Mitgliedern Torsten Dill, Thorsten Sievert, Kerstin Dornfeld, Andrea Weitz und Milena Werthen sprach der Kreisvorstand seinen Dank für ihre jahrelange Arbeit aus.

Termine im NLV-Kreis Helmstedt in diesem Jahr

27. April: Stadtlauf „Rund um die Wälle“ mit Bezirksmeisterschaften im 10-Kilometer-Straßenlauf in Helmstedt

5. Mai: Kinder- und Jugendsportfest in Schöningen

25. Mai: Kreismeisterschaften Mehrkampf in Schöningen

1./2. Juni: Landesmeisterschaften Masters (Senioren), Schöningen

5. Juni: Kinder- und Jugendsportfest in Königslutter

22. Juni: Kinder- und Jugendsportfest in Bornum

17. August: Kinder- und Jugendsportfest in Jerxheim

31. August/1. September: Kreismeisterschaften Einzel in Helmstedt

22. September: Kinder- und Jugendsportfest in Helmstedt

28. September: Kreisvergleich U14 und U12 in Velpke

