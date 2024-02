Warberg. Der Handball-Landesligist tritt am Samstag beim Tabellenvorletzten MTV Moringen an – allerdings nicht in Bestbesetzung.

Die Niederlage war knapp, doch sie wirkt nach: Mit 25:26 unterlagen die Landesliga-Handballer des HSV Warberg/Lelm II zuletzt im Kellerduell der Staffel Süd beim TV Jahn Duderstadt II. Der zuvor eingeleitete Aufwärtsschwung mit zwei Heimsiegen in Folge verlor abrupt am Tempo. Der Druck auf die Warberger bleibt unvermindert hoch. Erst recht dann, wenn sie auch am Samstag (18 Uhr) beim Tabellenvorletzten MTV Moringen straucheln sollten.