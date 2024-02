Königslutter. Die Tennisspielerin der TSG Königslutter holt sich in Celle den Titel. Ihre Teamkollegin Janine Krebs verliert erst im Damen-40-Finale.

Gerade erst sind die Damen 30 der TSG Königslutter in der Winterrunde in die Regionalliga, die höchste Spielklasse Deutschlands in dieser Altersstufe, aufgestiegen (wir berichteten). Nun sorgten drei TSG-Spielerinnen auch bei den offenen nordostdeutschen Meisterschaften der Altersklassen in Celle für Furore – allen voran Nina Jaworowski.