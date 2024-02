Königslutter. Die TVB-Volleyballer sichern sich an ihrem letzten Heimspieltag mit glatten Siegen über Altencelle und Burgdorf den zweiten Tabellenplatz.

Der Patzer von Tabellenführer TuS Lachendorf, der ihnen noch mal eine Chance auf den Staffelsieg eröffnet hätte, blieb aus (3:1 bei den Vallstedt Vechelde Vikings II). Immerhin erfüllten die Landesliga-Volleyballer des TV Bornum aber ihr vor ihrem letzten Heimspieltag formuliertes Ziel, Tabellenplatz 2 zu sichern – und das sogar glatter als erwartet.

TV Bornum – SV Altencelle 3:0 (25:22, 25:22, 25:18). Die Bornumer nahmen erfolgreich Revanche für die 0:3-Niederlage im Hinspiel, als sie mit Minimalaufgebot samt Aushilfe aus der zweiten Mannschaft hatten antreten müssen. „Ich hatte offen gesagt nicht damit gerechnet, dass wir ohne Satzverlust bleiben würden, aber wir haben vor allem in der Annahme und der Feldabwehr deutlich besser gespielt als in Altencelle“, berichtete TVB-Spielertrainer Holger Klopschar. Auch die Blockarbeit habe glänzend funktioniert.

Im ersten Abschnitt erspielte sich sein Team in der Satzmitte den entscheidenden Vorteil (15:8), nur im zweiten Durchgang wurde es etwas enger, „weil uns zu viele individuelle Fehler unterlaufen sind. Da haben wir auch zwei, drei Bälle in der Annahme hergeschenkt und einige Angriffsbälle verschlagen“, sagte Klopschar. Den dritten Durchgang spielte der TVB dann locker von vorne runter. „Wir haben nicht ganz optimal gespielt, trotzdem war keiner der Sätze ernsthaft in Gefahr“, konstatierte Bornums Spielertrainer.

TV Bornum – TSV Burgdorf II 3:0 (25:16, 25:15, 25:18). Nach dem Sieg über den Tabellendritten „war gegen Burgdorf bei uns die letzte Anspannung nicht mehr da, gerade im dritten Satz lief unser Motor nicht rund. Da hatten wir etliche unpräzise Zuspiele und Angriffe“, befand Klopschar. Und doch gewannen er und seine Teamkollegen alle drei Sätze ganz souverän, weshalb er resümierte: „Es war ein sehr gelungener Heimabschluss mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung. Das sollte ein Mutmacher für die kommende Saison sein.“

TV Bornum: Buda, Klopschar, Futterschneider, Olheiser, Frassek, Schulze, Gerlach.