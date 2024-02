Barmke. Die TSV-Frauen gewinnen auf ihrem schwer zu bespielenden B-Platz mit 4:1 gegen Oberligist MTV Barum.

Im vierten und letzten Vorbereitungsspiel gab es dann doch noch einen Sieg und mehr als einen eigenen Treffer zu bejubeln. Mit 4:1 (1:1) setzten sich die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke am Sonntag gegen den Oberligisten MTV Barum durch.

„Der Sieg und die vier Treffer tun uns schon gut“, sagte Barmkes Trainerin Mandy Heidemann. Anders als ihr Staffelkonkurrent TSV Limmer vor zwei Wochen (0:0), „wollten die Barumerinnen mitspielen und sich nicht nur hinten reinstellen. Das liegt uns ja eigentlich auch mehr“, meinte Heidemann. Auf dem matschigen und holprigen Barmker B-Platz tat sich ihr Team zunächst dennoch schwer. „Wir waren anfangs nicht ganz konzentriert, wollten aber irgendwie zu viel. So sind uns viele Fehlpässe unterlaufen.“

Immerhin: Nach Johanna Bartels Torerfolg in der 11. Minute – der erste Barmker Führungstreffer während der Vorbereitung – sei „die Erleichterung schon spürbar“ gewesen. Dann aber legten die Gastgeberinnen, nachdem sie einen Barumer Angriff eigentlich schon bereinigt hatten, den Gästen den Ausgleichstreffer selbst auf (33.).

In der Pause habe sich ihr Team dann noch einmal gestrafft und sei spürbar motiviert aus der Kabine gekommen. Olga Miszczak belohnte dies zügig mit dem 2:1 (48.). In der Folge gab der TSV weiter den Ton an, Barum blieb mit langen Bällen über die hoch stehende Barmker Abwehr aber gefährlich. „Wir mussten mehrfach in Eins-gegen-Eins-Duelle“, so Heidemann. Doch nur einmal musste Hannah Mitschke im TSV-Tor wirklich eingreifen.

In der Schlussphase nagelte dann Bartel einen Schuss aus rund 25 Metern zum 3:1 ins Tor, ehe Katharina Runge in der Nachspielzeit den vierten Barmker Treffer folgen ließ – allerdings „aus klarer Abseitsstellung“, wie Heidemann gestand, die resümierte: „Es war ein guter letzter Test und Barum ein guter Gegner. Wir gehen jetzt mit einem positiven Gefühl aus der Testspielphase heraus.“

Tore: 1:0 Bartel (11.), 1:1 Petersen (33.), 2:1 Miszczak (48.), 3:1 Bartel (87.), 4:1 Runge (90.+1).