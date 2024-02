Jerxheim. Der FC lässt bei der Arminia zwar eine frühe Vorentscheidung aus, behauptet sich aber wie schon im ersten Saisonduell mit 3:2.

Der erste Sieg in 2024 ist eingetütet: Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg behauptete sich am Samstagnachmittag beim SV Arminia Vechelde mit 3:2 (1:0). Mit diesem Ergebnis hatte das Team von Trainer Michael Veith schon das Hinspiel gewonnen – und wie im vergangenen August in Jerxheim, trugen sich nun erneut Fabian Romeike und Julian Hieske in die Torschützenliste ein.

Die Gäste fanden direkt gut ins Spiel, schafften es jedoch nicht, sich zwingende Torchancen zu erspielen. Als alle schon auf ein 0:0 zur Pause eingestellt waren, bediente Lucas Behse den mitgelaufenen Florian Naumann, der in der Nachspielzeit die Heeseberger in Führung brachte. FC-Trainer Veith hatte damit ein gutes Händchen bewiesen, indem er Youngster Behse den Vorzug gegenüber Alexander Schrader in der Startelf gegeben hatte. „Alex hatte ja in der Woche nicht trainieren können“, erklärte Veith seine Maßnahme.

Nach dem Seitenwechsel griffen die Gäste noch höher an, um die Arminen zu Fehlern zu zwingen. Das gelang zwar einige Male, die folgenden Angriffe spielte der FCH allerdings nicht konsequent genug aus. Nach rund einer Stunde brachte Veith dann Schrader und Romeike für Behse und Naumann. Keine drei Minuten später war es zunächst aber Hieske, der auf 2:0 erhöhte (64.). Vechelde verkürzte noch auf 1:2 (76.), doch dann stellte Joker Romeike nach schöner Kombination den alten Abstand wieder her (85.). Das Eigentor von Marcel Hentschel zwei Minuten später war zwar ärgerlich, aber nicht mehr spielentscheidend.

„Das war ein verdienter Sieg, wir hätten jedoch einige Aktionen besser ausspielen müssen, dann wäre das Spiel schon früher entschieden gewesen“, bilanzierte Heesebergs Coach.

Tore: 0:1 Naumann (45.+1), 0:2 Hieske (64.), 1:2 Pasemann (76.), 1:3 Romeike (85.), 2:3 Eigentor Hentschel (87.).