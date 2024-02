Schöningen. Die Schöninger verlieren vor mehr als 1000 Zuschauern mit 0:5 beim griffigeren und abgezockteren Aufstiegsfavoriten Kickers Emden.

Im zweiten Auswärtsspiel des Jahres haben die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen zum zweiten Mal fünf Gegentreffer kassiert. Drei Wochen nach dem 3:5 bei Atlas Delmenhorst wurde es am Samstagabend in Ostfriesland noch deutlicher: Beim Aufstiegsfavoriten BSV Kickers Emden unterlagen die Elmstädter mit 0:5 (0:3).

Auf dem tiefen, matschigen Geläuf machten die Hausherren von Beginn an Druck – und ihre Anhänger sofort ordentlich Stimmung. Die 1149 Zuschauer, so die offizielle Zahl, bekamen in der ersten Viertelstunde aber noch keine nennenswerte Torchance zu sehen. Als es dann so weit war, zappelte der Ball auch gleich im Netz. Die FSV-Abwehr bekam einen gegnerischen Angriff nicht entscheidend geklärt, der daraufhin per Querpass eingesetzte David Schiller schob zur Führung für die Kickers ein (16.), die rund zehn Minuten später eine Großchance aufs 2:0 ausließen.

Schöningen lässt seine Möglichkeiten liegen

Die Gäste setzten durchaus auch offensive Akzente, waren dabei lange Zeit aber einfach nicht zwingend genug. Oft schlossen die Schöninger ihre Angriffe zu überhastet ab, wodurch sie unpräzise oder aber nicht druckvoll genug wurden. Anders die Emdener: In der 31. Minute schalteten sie nach einem Ballgewinn schnell um, Tobias Steffen schloss den Konter zum 2:0 ab. Wenig später ergab sich für Christian Beck die bis dato beste FSV-Chance, doch sein Schuss aus dem Gewühl heraus wurde auf der Linie geklärt – es hätte ein Wendepunkt werden können. Stattdessen versetzten die griffiger und entschlossener wirkenden Kickers ihren Gästen den nächsten Nackenschlag, als Schiller einen weiteren Konter zum 3:0-Pausenstand veredelte.

Und das Team des früheren Profis Stefan Emmerling wollte mehr. Kurz nach dem Wiederbeginn vertändelte Schiller nach einem Patzer in der FSV-Abwehr eine große Chance leichtfertig, nur eine Minute später scheiterte er dann im Eins-gegen-Eins an Schöningens Keeper Philipp Steinke. Dieser wurde in Minute 56 jedoch per Bogenlampe von Steffen überwunden – das 4:0, die Vorentscheidung.

Breves gesteht: Wir haben verdient verloren

Die Mannschaft von Trainer Bastian Breves ließ sich zwar nicht hängen und hatte durch Tom-Luca Winter auch noch eine Topchance auf den Ehrentreffer. Er schoss den Ball aber genau in die Hände von Emdens Schlussmann. Kurz darauf machte Fabian Herbst nach einem Eckball mit dem fünften Kickers-Treffer (67.) die höchste Saisonniederlage der FSV perfekt. Bei Schüssen von Said Abbey (knapp drüber) und Kai-Sotirios Kaissis (Latte) in der Schlussphase hatten die Gäste sogar noch Glück, dass das halbe Dutzend nicht noch voll wurde.

FSV-Coach Breves konnte letztlich nur festhalten: „Der Platz war zwar schwer bespielbar, aber daran hat es nicht gelegen. Wir trainieren schließlich seit Wochen bei vergleichbaren Bedingungen. Wir haben verdient verloren.“

FSV: Steinke – Arnold, Werner, Reiche, Schwerdtfeger (36. Bode) – Skoda – Bremer, Winter – Kühle (51. Üzümcü) – Amin (64. Evers), Beck.

Tore: 1:0 Schiller (16.), 2:0 Steffen (31.), 3:0 Schiller (41.), 4:0 Steffen 56.), 5:0 Herbst (67.).