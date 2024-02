Warberg. Der HSV kassiert in der Handball-Oberliga seine zehnte Niederlage in Folge, dieses Mal in eigener Halle mit 27:35 gegen die SV Alfeld.

Seit Ende Oktober 2023 warten sie auf einen Oberliga-Sieg. Und das lange Warten geht für die Handballer des HSV Warberg/Lelm weiter. Im Heimspiel gegen die SV Alfeld setzte es eine 27:34 (10:18)-Niederlage – der inzwischen zehnte doppelte Punktverlust in Folge. Die Warberger rutschten nach ihrem 17. Punktspiel in dieser Saison zum ersten Mal ans Ende des Oberliga-Klassements ab, da das bisherige Schlusslicht SG Börde Handball durch seinen klaren Heimsieg über den VfB Fallersleben an den Warbergern vorbeizog.