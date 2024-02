Jerxheim/Schöningen. Die „Zweite“ der FSV trifft nach einem Heimrechttausch im Elmstadion auf Wendezelle, der FC Heeseberg peilt einen Sieg in Vechelde an.

Nahezu perfekt für die einen, ausbaufähig für die anderen – so verlief der Pflichtspielstart 2024 für die Fußball-Bezirksligisten FSV Schöningen II und FC Heeseberg. Immerhin: Zählbares nahmen beide aus ihren Auswärtsspielen in Braunschweig vor einer Woche mit, und auch an diesem Wochenende, wenn sie es mit Peiner Vertretern zu tun bekommen, sollen weitere Punkte auf ihre Konten wandern.