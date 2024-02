Schöningen. Die U19 der JSG Schöningen will den MTV Wolfenbüttel ärgern.

Ein ganz dicker Brocken zum Jahresauftakt: Die A-Jugend-Fußballer der JSG Schöningen gastieren bei ihrem ersten Landesliga-Spiel des Jahres am Samstag (14 Uhr) beim verlustpunktfreien Ligaprimus MTV Wolfenbüttel.

Die Vorzeichen sprechen nicht gerade für die Elmstädter, „unsere Vorbereitung war nicht gut“, gibt Co-Trainer Marvin Rauhut zu. Statt auf dem Rasen standen ausschließlich Trainingseinheiten in der Halle oder im Fitnessstudio an. „Wir hatten leider keine Möglichkeiten taktische Maßnahmen zu trainieren“, erklärt Rauhut, dessen Team auch nur ein Testspiel absolvierte (1:3 gegen Fallersleben).

Trotzdem will die JSG das Beste aus ihrer Situation machen. „Wir nehmen die Rolle des Underdogs an und werden alles daran setzen, das Spiel zu unseren Gunsten zu gestalten“, kündigt der Co-Trainer an. Er und Cheftrainer Heiko Begau sind davon überzeugt, „dass wir die schlechte Vorbereitung jetzt abgehakt haben und trotzdem ein gutes Spiel zeigen werden. Die Jungs werden sich voll reinhängen.“

wit