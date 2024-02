Grasleben. Der Tischtennis-Bezirksoberligist TSV Grasleben will der Meisterschaft mit einem Sieg gegen Jembke einen Schritt näher kommen.

Die Meisterschaft ist zum Greifen nah: Fünf Spiele vor Saisonende hat der Tischtennis-Bezirksoberligist TSV Grasleben den Titel und den damit verbundenen Landesliga-Aufstieg in der eigenen Hand. Am Samstag (17 Uhr) soll mit einem Sieg beim SV Jembke der nächste Schritt her.