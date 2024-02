Helmstedt. Vier Nachholspiele sind in der 1. Fußball-Kreisklasse für das Wochenende angesetzt, doch die Aussichten sind alles andere als gut.

Ende November rollte der Fußball letztmals in einem Pflichtspiel der 1. Kreisklasse, doch nun soll das lange Warten ein Ende haben. Am Sonntag stehen die ersten vier Nachholspiele an – doch das Wetter und die Platzverhältnisse könnten den Teams beim Re-Start einen Strich durch die Rechnung machen.