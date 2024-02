Bornum/Königslutter. Für die Volleyballer des TVB geht es am Samstag darum, einen versöhnlichen Heimabschluss zu schaffen und Tabellenplatz 2 zu behaupten.

Die Landesliga-Volleyballer des TV Bornum haben in dieser Saison noch drei Spiele vor der Brust, zwei davon steigen an diesem Samstag in der heimischen Wilhelm-Bode-Halle in Königslutter. Ab 15 Uhr kommt es zum Duell Zweiter gegen Dritter mit dem SV Altencelle, anschließend (ca. 17 Uhr) treten die Bornumer gegen die TSV Burdgorf II an.