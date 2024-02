Helmstedt. Die Weinkopf-Schwestern sowie Pia-Carlotta Gagel vom Reit- und Fahrverein Helmstedt sammeln reichlich Schleifen.

Das Turnierjahr 2024 lässt sich gut an für den Reit- und Fahrverein (RFV) Helmstedt: Die Schwestern Hannah und Maja Weinkopf sowie Pia-Carlotta Gagel haben bereits ihrer ersten Auftritte hinter sich – diese zogen gleich eine wahre Schleifenflut nach sich.

Gagel verpasst nur hauchdünn den Sieg bei der S***-Dressur

Einen weiteren großen Erfolg feierte Pia-Carlotta Gagel, als sie beim Turnier in Sittensen-Königshof an einer Dressurprüfung der Klasse S*** teilnahm. In der Interme­diaire II steuerte sie ihren 14-jährigen Oldenburger Wallach Riccio, mit dem sie im Vorjahr schon die U25-Tour des Piaff-Förderpreises geritten war, sicher durch das Dressurviereck. Belohnt wurde sie von den drei Richtern mit insgesamt 801,5 Punkten – damit belegte sie, mit nur einem halben Punkt Rückstand auf die Siegerin, den zweiten Platz unter 15 gestarteten Pferd-Reiter-Paaren und durfte die silberne Schleife entgegennehmen.

Auch in diesem Jahr will Gagel wieder die U25-Tour reiten, eine Serie für junge Dressurreiter bis 25 Jahre, die auf dem Weg sind, in den großen Sport hineinzuwachsen. Mannheim, Balve, Bettenrode und Elmlohe sind die vier Stationen 2024, das Finale findet Mitte September in Donaueschingen statt.

Mehr als ein Dutzend Schleifen für die Weinkopf-Schwestern

Großer Aufwand – großer Ertrag, hieß es für die Schwestern Maja und Hannah Weinkopf bereits zweimal seit dem Jahreswechsel. Im Januar waren sie bei einem Turnier in Prussendorf (Sachsen-Anhalt) am Start. Hier platzierte sich Maja als jeweils Fünfte mit Lavina Star in der Springpferdeprüfung Klasse A und mit About You in der Springpfer­de-M. Mit About You belegte sie außerdem Platz 16 in der Springpferdeprüfung Klasse M**.

Hannah Weinkopf ritt gleich drei Prüfungen mit L’Avenir: ein Punkte-L-Springen (5. Platz) sowie Springprüfungen der Klassen M (9.) und M** (13.). In der Springpferde-M wurde sie zudem Vierte mit Belinda und Neunte mit Holly Hickstead.

320 Kilometer Anfahrt für vordere Platzierungen für Hanna und Maja Weinkopf

Zuletzt hatten sich beide mit sieben Pferden, drei Ponys, drei Fahrrädern, Vater Stefan und Hündin Wilma auf die rund 320 Kilometer weite Reise zum renommierten Hallenturnier ins bayrische Kreuth in der Oberpfalz begeben. Auch hier fügten sie ihren Sammlungen zahlreiche weitere Schleifen hinzu.

Maja Weinkopf gewann mit Relax die Gewöhnungsprüfung und wurde Dritte in der Springpferdeprüfung Kl. A**. Mit Lavina Star wurde sie jeweils Fünfte in zwei Springpferde-A** sowie Neunte in der Springpferde-L. Mit Quaid’s Crazy Son platzierte sie sich als Vierte im M**-Springen – hier wurde sie mit About You zudem Siebte –, als Fünfte im S-Springen und im Zwei-Phasen-Springen Klasse M** sowie als Neunte in der M-Springprüfung.

Hannah Weinkopf verbuchte mit Pocahontas einen zweiten und einen vierten Platz in M-Springpferdeprüfungen, dritte Plätze mit L’Avenir in den Springprüfungen M und M** und mit My fair Lady im M-Springen. Weitere gute Platzierungen holte sie in diversen Springpferdeprüfungen der Klasse L mit My fair Lady (4., 6., 7.), Pocahontas (7.) und King Daimar (zweimal 7., 9.). Mit Letzterem wurde sie außerdem Fünfte in der A**-Springpferdeprüfung, jeweils Rang 6 belegte Hannah Weinkopf mit L’Avenir im M**-Springen sowie mit Belinda in der Springpferdeprüfung Klasse M und den M- und M**-Springen.

r.