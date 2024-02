Frellstedt. Die Radpolo-Nachwuchs-Duos Rieke Hanssen und Luisa Knigge sowie Emma Siemann und Marilena Keffel werden Zweite in ihrer jeweiligen Staffel.

Beim abschließenden Spieltag der U13/U15-Liga und -Klasse war die Radsportvereinigung (RSV) Frellstedt noch einmal mit allen fünf Radpolo-Mannschaften vertreten. Nach den Begegnungen, die in Halle/Kreuzkrug (bei Minden) ausgespielt wurden, durften sich drei dieser fünf Schülerinnen-Teams über Treppchenplatzierungen freuen.

U13/U15-Liga

In der Liga gingen Lene Pissarczyk und Johanna Volkmann (Frellstedt I), Catharina Dießelhorst und Fiona Haberling (Frellstedt II) sowie Rieke Hanssen und Luisa Knigge (Frellstedt III) an den Start. Die dritte Mannschaft zeigte sich erneut gut aufgelegt und gewann drei ihrer vier Spiele. Im letztlich entscheidenden Vergleich mit dem RVS Obernfeld I, gegen den sie an den vorangegangenen Spieltagen 2:1 und 2:2 gespielt hatten, mussten sich die jungen Frellstedterinnen allerdings mit 0:2 geschlagen geben. Dadurch belegten sie in der Abschlusstabelle den zweiten Platz hinter Obernfeld – dennoch ein toller Erfolg für Rieke Hanssen und Luisa Knigge.

Die „Erste“ der RSV zog zwar gegen die beiden Topteams den Kürzeren, gewann aber die Duelle mit der eigenen „Zweiten“ und dem RVS Halle und wurde letztlich Dritter. Für Catharina Dießelhorst und Fiona Haberling lief es an diesem Spieltag nicht gut, sie rutschten noch auf den fünften Platz ab.

U13/U15-Klasse

In der U13/U15-Klasse musste bei der „Vierten“ der RSV Emma Siemann mit Ersatzspielerin Marilena Keffel anstelle ihrer erkrankten Spielpartnerin Melina Eickhoff antreten. Das Duo konnte immerhin noch einmal fünf Punkte einfahren und damit den zweiten Platz im Gesamtklassement behaupten. Frellstedt V mit Jasmin Förster und Johanna Keffel, die jüngsten Spielerinnen dieser Staffel, holten zwar nur einen Punkt, „sie haben aber gute Ansätze gezeigt, die wir für die Zukunft im Training ausbauen können“, urteilte Trainerin Petra Piecha.

Alle fünf Mannschaften werden auch bei den Landesmeisterschaften starten, die am 10. März vor heimischer Kulisse in der Süpplinger Nord-Elm-Halle stattfinden werden. Dann werden die Teams nicht mehr nach Leistungsstärke (Liga und Klasse), sondern nach Altersstufe (U13 und U15) aufgeteilt. Dabei geht es um wichtige Qualifikationspunkte für das Halbfinale zur deutschen Meisterschaft.

r.