Jerxheim. Der Tabellenvierte der Bezirksliga-Staffel 2 kommt im hektischen Spiel bei Abstiegskandidat Wenden nicht über ein 2:2 hinaus.

Vor der Partie hätte es sicher gerne etwas mehr sein dürfen, nach dem Abpfiff war Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg mit dem 2:2 (1:1)-Unentschieden im ersten Punktspiel nach der Winterpause beim FC Wenden aber doch einverstanden.

Der Tabellenvierte erwischte in Braunschweigs Norden den besseren Start und ging bereits in der 7. Minute in Führung. Felix Maushake steckte den Ball auf Fabian Romeike durch, der vor Wendens Torwart die Nerven behielt und eiskalt zum 1:0 für die Heeseberger einschob. Eine Viertelstunde später folgte aber der erste Dämpfer für die Gäste, als Niklas Wikert verletzt vom Platz musste. In der Folge verloren sie den Faden, wodurch Wenden immer besser ins Spiel kam.

Der Abstiegskandidat erarbeitete sich nun zum Teil richtig gute Torchancen, bei denen jedoch Heesebergs Keeper Malte Waldau jeweils noch der Sieger blieb. In der 36. Minute war er dann aber gegen Dominik Wald machtlos – das 1:1. „Da haben wir einfach zu hoch verteidigt“, stellte Gästetrainer Michael Veith fest. Die Braunschweiger machten weiter Druck, nun wurde die Partie immer nickeliger, es gab viele kleinere und größere Fouls. Treffer gab es hingegen vorerst nicht mehr.

Das änderte sich nach einer knappen Stunde, als die FCH-Abwehr nicht konsequent zur Sache ging und Wendens Tayfun-Oktay Bozkurt zum 2:1 für den Außenseiter traf (57.). Wenden hatte die Hand dran an den drei Punkten, doch dann entriss ihnen Alexander Schrader noch zwei. Der Torjäger wurde in Wendens Sechzehner gefoult und verwandelte den fälligen Strafstoß anschließend selbst zum 2:2-Endstand. „Es war heute ein sehr hektisches Spiel mit vielen kleinen Fouls“, stellte Heeseberg-Coach Veith nach dem Schlusspfiff nur knapp fest.

Tore: 0:1 Romeike (7.), 1:1 Wald (36.), 2:1 Bozkurt (57.), 2:2 Schrader (75. /FE).