Barmke. Die 18-Jährige reist drei- bis viermal pro Woche aus Uelzen an. Am Sonntag trifft sie im Test mit dem TSV auf ihre frühere Zimmerpartnerin.

Nur noch zwei Vorbereitungsspiele stehen im Programm der Barmker Fußballerinnen, bevor sie am 17. März beim TuS Büppel erstmals wieder um Punkte in der Regionalliga Nord spielen. Für diesen Sonntag haben sie sich noch mal einen richtig guten Prüfstein ausgewählt, die Bundesliga-Reserve des 1. FFC Turbine Potsdam, der aktuell Sechster in der Regionalliga Nordost ist. Für eine Barmkerinnen wird die Partie, die um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Sportforum Potsdam-Waldstadt angepfiffen wird, eine ganz besondere.