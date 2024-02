Helmstedt. Fußball-Landesligist FC Türk Gücü und Kreisliga-Spitzenreiter Helmstedter SV treffen am Sonntag im Testspiel aufeinander.

Das Helmstedter Stadtderby, es steigt auf dem Wolfsburger Laagberg: Fußball-Landesligist FC Türk Gücü Helmstedt und Kreisliga-Spitzenreiter Helmstedter SV stehen sich dort am Sonntag (16.30 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz an der Mecklenburger Straße in einem weiteren Vorbereitungsspiel gegenüber.

„Wir müssen den Ball einfach schneller laufen lassen“, fordert Türk Gücüs Trainer René Cassel im vierten Test gegen eine Mannschaft auf Kreisebene. Doch das ist nicht das Einzige, was er am Sonntag von seinen Schützlingen sehen will: „Wir müssen hinten wieder kompakter auftreten, müssen im Block verschieben.“

Das Stadtderby will Cassel, der am Donnerstag nach seiner beruflichen Auszeit erstmals wieder das Training leitete, zudem nutzen, „um mit einer Dreierkette“ agieren zu lassen. Auch, wenn ihm einmal mehr zahlreiche Akteure fehlen.

HSV-Coach Marco Behse ist gespannt, wie sich seine Mannschaft präsentieren wird – von dem Gesicht, das sie beim 0:6 bei Germania Wolfenbüttel und in der letzten halben Stunde gegen Schandelah zeigte, als aus einer 4:1-Führung eine 4:7-Niederlage wurde, war er „ex­trem enttäuscht. Die Jungs wollen in die Bezirksliga und haben gegen Schandelah eine Stunde lang gezeigt, dass sie von den spielerischen Fähigkeiten her mithalten können“, sagt Behse, stellt aber umgehend klar: „Auch in der Bezirksliga dauert ein Spiel 90 Minuten.“ Und 13 Gegentore in zwei Spielen seien eben selbst in Testspielen schlichtweg zu viele, um den eigenen Anspruch zu untermauern.

Daher wolle er nun im Vergleich mit dem Landesligisten sehen, „dass wir als Team auch mal leidenschaftlich das eigene Tor verteidigen und nicht nur angreifen und dann vorne stehenbleiben“, so der HSV-Coach. Weil Türk Gücü über die entsprechende spielerische Qualität verfügt, werde seine Mannschaft „bereit sein müssen, zu laufen und zu leiden“.

Weitere Testspiele der Kreisligisten: Lupo Martini Wolfsburg II – TSV Danndorf (Sa., 12 Uhr), TSV Hehlingen – MTV Frellstedt (So., 11 Uhr), SG Waggum/Bienrode – FC Schunter (So., 12 Uhr), TSV Barmke – SG Rottorf/Viktoria Königslutter (So., 14 Uhr), TSV Heiligendorf – TuS Essenrode (So., 15 Uhr).

