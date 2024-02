Essenrode. Die Faustballteams des TuS reisen zum letzten Spieltag der bisher nicht zufriedenstellend verlaufenen Hallenrunde in der Niedersachsenliga.

Vor den beiden Herren-Faustballteams des TuS Essenrode liegt der letzte Auftritt in der Niedersachsenliga-Hallensaison. In dieser ist die Punkteausbeute bisher für beide Mannschaften, besonders aber für die erste, trotz ordentlicher Leistungen eher enttäuschend. Nur jeweils zwei Siege stehen nach sechs Spielen zu Buche. Am Sonntag (ab 10 Uhr) sollen in Empelde weitere hinzukommen.

TuS Essenrode I – SV Erichshagen. Im Hinspiel zeigte Essenrodes „Erste“ ihre schwächste Saisonleistung und kassierte eine deutliche 0:3-Niederlage. Seither gelang dem SV Erichshagen kein weiterer Sieg mehr, weshalb er aktuell am Tabellenende steht. Allerdings musste Erichshagen teilweise ohne seinen Hauptangreifer antreten. „Diesmal sollte er aber wieder an Bord sein und sein Team verstärken. Wir brauchen daher schon eine konzentrierte Leistung, um uns für die Niederlage revanchieren zu können“, warnt Patrick Linke, Essenrodes Spielertrainer.

TuS Essenrode II – TuS Empelde II. Das junge Empelder Team musste seine Titelträume nach der Niederlage gegen Essenrode I am zurückliegenden Spieltag begraben. Nun will das Team aus dem Raum Hannover den zweiten Platz behaupten und geht als klarer Favorit in die Partie. Allerdings machte es Essenrodes „Zweite“ dem Gegner bei der 1:3-Hinspielniederlage auch schon deutlich schwerer als erwartet.

TuS Essenrode I – TuS Bothfeld. Zum Saisonabschluss geht es für Essenrode I gegen den Tabellenführer aus Bothfeld, der noch ohne Niederlage ist. Das erste Saisonduell verlor Essenrode zwar in vier Sätzen, zeigte dabei aber eine starke Leistung und musste sich eher unglücklich geschlagen geben. Vielleicht ist diesmal eine Überraschung möglich.

TuS Essenrode II – SV Erichshagen. Im Hinspiel profitierte Essenrode II vom Ausfall des gegnerischen Angreifers und holte seinen ersten Saisonerfolg. Da Erichshagen diesmal wohl wieder in Bestbesetzung auflaufen und versuchen wird, das Tabellenende noch zu verlassen, dürfte sich eine spannende Begegnung entwickeln.

„Die Teams liegen in der Tabelle nah beieinander, die Plätze 2 bis 5 sind alle noch umkämpft“, sagt Patrick Linke zur Ausgangslage. „Bislang lief die Saison aus unserer Sicht nicht zufriedenstellend, daher hoffen wir auf einen versöhnlichen Saisonabschluss. Leider haben wir ein paar Ausfälle, hoffen aber, diese bestmöglich kompensieren zu können.“

So wollen sie spielen:

Essenrode I: Florian Linke, Ben Linke (Angriff); Luan Selimi, Andreas Linke (Zuspiel); Patrick Linke, Jan-Lukas Schüler (Abwehr).

Essenrode II: Stefan Olders, Gernot Beu (Angriff); Carsten Hattenbauer (Zuspiel); Nils Lange, Michael Reitmajer, David Appel (Abwehr). r.

