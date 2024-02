Helmstedt. Ihre erste Saison in der Bohle-Verbandsliga haben die Keglerinnen des KSV Helmstedt erfolgreich hinter sich gebracht.

Das Saisonfinale in der Verbandsliga Bohle der Damen fand einen würdigen Rahmen. Die Keglerinnen gingen in Lüneburg im Anschluss an den letzten Spieltag der Herren-Verbandsklasse auf die Bahnen. Danach gab es eine gemeinsame Siegerehrung – so fielen die Zuschauerzahlen deutlich höher aus als sonst. Womöglich hatte auch das etwas Einfluss darauf, dass bei den jungen Keglerinnen des KSV Helmstedt die absoluten Topergebnisse diesmal fehlten.

Mit Ausnahme von Valerie Paltschikow war das KSV-Team vollzählig angereist. Im ersten Block spielten Maleen Kraul, die mit 875 Holz (14 Einzelwertungspunkte/EWP) das beste Helmstedter Ergebnis des Tages auflegte, und Svea Jünemann (857/11). Im zweiten Block folgten Sophie Dudek (859/12) und Mira Kraul (862/13). Die insgesamt 3453 Holz bedeuteten für die Helmstedterinnen den dritten Platz der Tageswertung hinter der KSG Delmenhorst (3516) und dem TSV Bülstedt/Vorwerk (3504).

Der TSV belegte mit 27 Mannschaftspunkten Platz 1 der Gesamtwertung und darf am 17. März an den Aufstiegsspielen zur Damen-Bundesliga teilnehmen. Delmenhorst (23) zog durch die 5 Punkte für den Spieltagssieg im letzten Moment noch an den Helmstedterinnen (22) vorbei. Der KSV Sottrum (15) belegte Rang 4, die KSG Wolfenbüttel hatte ihr Team während der Saison zurückgezogen.

Als Fazit zur ersten Teilnahme eines Damenteams in der fast 100-jährigen Geschichte des KSV Helmstedt und Umgebung erklärte Pressewart Rüdiger Strich: „Unsere Mannschaft hat sich hervorragend präsentiert und ist an manchen Spieltagen den Etablierten sehr nahegekommen. Da sie das mit Abstand jüngste Team waren“, sei dieses Abschneiden mehr als löblich.

Das gilt auch für die Platzierungen, insbesondere von Maleen und Mira Kraul, in der Einzelwertung. Maleen Kraul landete mit 88 EWP ligaweit auf Rang 5 hinter Jane Behrens (KSG Delmenhorst, 114), Fabienne Allers (105) und Wiebke Böschen (90) vom TSV Bülstedt/Vorwerk sowie der Delmenhorsterin Tanja Linke (90). Mira Kraul wurde mit 77,5 EWP Sechste. Sie alle kamen in allen sechs Saisonspielen zum Einsatz. Zum KSV-Team gehörten zudem Svea Jünemann (11., 62 EWP, 5 Einsätze), Valerie Paltschikow (12., 61 EWP, 4 Einsätze), Sophie Dudek (17., 20 EWP, 2 Einsätze) und Maren Krüger (19., 12,5 EWP, 2 Einsätze).

rst/jse