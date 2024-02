Warberg. Der HSV will in der Handball-Oberliga endlich zurück in die Erfolgsspur. Kein leichtes Unterfangen gegen aufstrebende Nienburger.

Als Tabellenvorletzter empfängt Handball-Oberligist HSV Warberg/Lelm am Samstag (19 Uhr) in der Nord-Elm-Halle in Süpplingen den Siebten, HSG Nienburg. Ein Heimspiel gegen einen Kontrahenten aus dem Tabellenmittelfeld. Setzt der HSV ausgerechnet in dieser Partie seiner Negativserie ein Ende? Seit Mitte Oktober 2023 haben die Warberger siebenmal in Folge verloren.