Helmstedt. Nach dem Erfolg der A-Junioren sichern sich auch die D- und E-Jugend-Teams der Kreisstädter den Kreismeistertitel.

Nun stehen auch die letzten Hallenfußballmeister des NFV-Kreises Helmstedt fest: Am vergangenen Wochenende spielten die D- und E-Junioren in der Kanthalle ihre Endrunden aus, nach deren Abschluss jeweils die JSG Helmstedt die Siegertrophäe in Empfang nehmen durfte.