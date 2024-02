Schöningen. Die Schöninger unterliegen zum Auftakt der zweiten Oberliga-Saisonhälfte mit 3:5 beim Tabellennachbarn – und sind noch gut bedient.

Mit einer Niederlage waren die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen (1:3 beim MTV Eintracht Celle) in die Winterpause gegangen, mit einer Niederlage kamen sie aus dieser wieder heraus. Die Elmstädter verloren am Samstag verdient mit 3:5 (0:3) beim Regionalliga-Absteiger und bisherigem Tabellennachbarn SV Atlas Delmenhorst.

„Das Beste am Spiel war noch das Ergebnis“, stellte FSV-Vorsitzender Karsten Kräcker nach der Partie enttäuscht fest. „Es hätte nämlich auch leicht 1:6 oder noch höher ausgehen können, denn bei uns hat nichts geklappt.“ Und auch Trainer Bastian Breves, der nach dem erfolgreich verlaufenen Trainingslager in der Türkei noch voller Zuversicht ins erste Pflichtspiel des Jahres gegangen war, erkannte an: „Das 3:5 hört sich ja erst mal nach einem offenen Schlagaustausch an, aber die Spielanteile lagen klar bei Delmenhorst.“

Die FSV bekommt Delmenhorsts Flügelflitzer nie in den Griff

Zwar steigerten sich die Schöninger im Verlaufe der Partie, so richtig kamen sie aber nie an. Eines der Probleme: „Wir wussten genau, dass Delmenhorst mit Osman Mansaray und Ousman Touray zwei sehr schnelle und starke Außenbahnspieler hat, haben aber beide zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekommen“, berichtete Breves. Ein weiteres Problem: Die Leistung der Gäste wurde erst besser, nachdem sie bereits deutlich zurückgelegen hatten. „Das hat sich auch schon in den Testspielen gezeigt. Ich weiß im Moment nicht, ob es am Essen, am Aufwärmprogramm oder gar an der Einstellung Einzelner liegt. Auf jeden Fall müssen wir daran arbeiten, denn so kann man in der Oberliga nicht bestehen“, machte der Coach deutlich.

Die einzig positive Aktion der FSV in der Anfangsphase schlug sich nicht im Ergebnis nieder: Ein Treffer von Christian Skoda in der 2. Spielminute wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt. „Für mich war das kein Abseits – und wer weiß, wie das Spiel dann verlaufen wäre“ äußerte Breves. „Aber es hat nun mal nicht gezählt und wir haben danach überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden.“

Schöningens Keeper Niclas Edelmann muss verletzt vom Feld

Die Gastgeber schossen eine komfortable 3:0-Führung heraus, vier Wechsel zur Pause dokumentierten Breves‘ Unzufriedenheit. In Minute 61 traf dann Christian Beck zum 1:3. Wenig später verletzte sich FSV-Keeper Niclas Edelmann und musste nach minutenlanger Behandlung durch Philipp Steinke ersetzt werden. Als die Partie fortgesetzt wurde, legten die Hausherren schnell das 4:1 durch Steffen Rohwedder nach und vergaben in der Folge zahlreiche sehr gute Chancen. In der aufgrund der Verletzungspause ausgedehnten Nachspielzeit gestalteten Dominik Bode und Skoda mit ihren Toren das Ergebnis aus Schöninger Sicht noch erträglich, wenngleich Justin Dähnenkamp zwischendurch noch den fünften Atlas-Treffer nachgelegt hatte.

FSV: Edelmann (75. Steinke) – Arnold (46. Schwerdtfeger), Ademeit, Niemann, Martinowski (46. Evers) – Skoda – Bremer, Winter – Kohl (46. Bode) – Beck, Üzümcü (46. Amin).

Tore: 1:0 Gysbers (15.), 2:0 Mansaray (26./FE), 3:0 Eigentor Arnold (37.), 3:1 Beck (61.), 4:1 Rohwedder (79.), 4:2 Bode (90.+7), 5:2 Dähnenkamp (90.+10), 5:3 Skoda (90.+13).