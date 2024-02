Helmstedt. Bei den Dreibahnen-Bezirksmeisterschaften weisen die KSV-Kegler ihre Variabilität nach, selbst auf den ungewohnten Classic-Bahnen.

Zwei Bezirkstitel, viermal „Vize“, dazu acht Qualifikationen zu den Landestitelkämpfen – die Bilanz der Keglerinnen und Kegler des KSV Helmstedt bei den Bezirksmeisterschaften im Dreibahnenspiel konnte sich sehen lassen. Der KSV war in Wolfsburg mit zwölf Einzelstartern sowie in den Mannschaftswettbewerben der Herren und Damen an den Start gegangen.

Beim Dreibahnenspiel absolviert jeder Starter insgesamt 120 Wurf, davon jeweils 40 auf den verschiedenen Bahnarten Bohle, Schere und Classic. Auf den Bahnen Bohle und Schere wird zudem mit Gassenzwang gespielt – auf jeweils zwei Bahnen muss die Kugel also in die linke oder rechte Gasse gespielt werden.

KSV-Herren müssen sich nur Wolfenbüttel geschlagen geben

Zum Auftakt fanden die Mannschaftswettbewerbe statt. Erstmals seit langer Zeit schickte der KSV auch wieder ein Damenteam ins Rennen. Michaela Plagge (814 Holz, 286 Bohle/290 Schere/238 Classic), Valerie Paltschikow/Maren Krüger (805, 288/286/231), Maleen Kraul (828, 293/283/252) und Debby Keeling (815, 283/286/246) spielten zwar durchweg sehr ordentliche Ergebnisse, das Helmstedter Team (insgesamt 3262 Holz) musste sich dennoch mit Platz 3 hinter dem KV Peine (3404) und dem KV Wolfsburg (3274) begnügen.

Die KSV-Herren (3328) sicherten sich derweil als Zweiter hinter der KSG Wolfenbüttel I (3392) das Ticket zur Landesmeisterschaft (LM). Michael Heim (858, 300/296/262), Benjamin Keipert (825, 283/290/252), Stefan Seibt (791, 292/288/220) und Pasqual Eberlein (834, 292/291/251) trugen zur Vize-Meisterschaft bei.

Helmstedter Starter in der U23 dürfen alle zur Landesmeisterschaft

Am zweiten Tag folgten die Einzelwettbewerbe. Hier hinterließen vor allem Valerie Paltschikow (822, 295/282/245) und Maleen Kraul (818, 303/269/246) bei ihrem jeweils ersten Start im Erwachsenenbereich einen guten Eindruck. Zwar waren sie in der U23 weiblich auch die einzigen Starterinnen und damit automatisch für die LM qualifiziert, ihre Ergebnisse lassen aber hoffen, dass sie auch auf Landesebene eine gute Rolle spielen können. Gleiches gilt für Pasqual Eberlein, der in der U23 männlich ohne Konkurrenz blieb, aber starke 851 Holz (300/302/249) auflegte.

Bei den Herren B (60 bis 69 Jahre) erspielte sich Burghard Täger (840, 303/306/231) als Zweiter unter zehn Teilnehmern einen LM-Startplatz, Gerhard Otto (792) steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 40 Holz und wurde Neunter. Bei den Herren A (50 bis 59 Jahre) lieferte Jörn Kraul mit 831 Holz (296/283/252) eine persönliche Bestleistung ab, verpasste aber als Sechster um 13 Holz die LM-Qualifikation.

Maren Krüger spielt sich mit persönlichen Bestleistungen auf Platz 2

In der Einzelkonkurrenz der Damen wurden fünf Startrechte zur LM vergeben – eines davon ging an Maren Krüger. Die Helmstedterin spielte auf allen drei Bahnarten persönliche Bestleistungen und wurde mit 842 Holz (292/290/260) Vize-Bezirksmeisterin hinter Larissa Dossow vom KV Wolfsburg (853). Michaela Plagge (827) verpasste als Sechste um nur 8 Holz die Fahrkarte zur LM, Debby Keeling (820) wurde Achte.

Während sich Benjamin Keipert (799) bei den Herren unter 13 Startern mit Rang 12 begnügen musste, mischten mit Titelverteidiger Stefan Seibt und Michael Heim zwei Helmstedter in der Spitzengruppe mit. Heim spielte sehr gute 840 Holz (296/300/244), wurde am Ende aber von Stefan Groß (KSG Wolfenbüttel, 854) und Mathias Hähnel (KV Wolfsburg, 841) noch abgefangen. Dennoch darf er ebenso wie Stefan Seibt, der mit 839 Holz (284/310/245) Fünfter wurde, bei der LM starten, die am 27. und 28. April wiederum in Wolfsburg stattfindet.

An diesem Wochenende starten Maleen Kraul und Valerie Paltschikow bei den Bezirksmeisterschaften auf Bohle in Goslar, während es für die anderen Helmstedter mit den Punktspielen in den Ligen weitergeht.

rst/jse