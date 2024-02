Lauingen. Der Bezirksligist tritt am Sonntag bei Lupo Martini II an und hat einen neuen Spieler an Bord.

Bis zum 3. März haben die Bezirksliga-Fußballer der SV Lauingen Bornum noch Zeit, um sich für die zweite Saisonhälfte in Form zu bringen. Dann geht es bei Arminia Vechelde erstmals in 2024 wieder um Punkte. Zuvor bestreitet die Mannschaft von Trainer Marcel Schoolmann noch drei Testspiele, das erste davon an diesem Sonntag (14 Uhr) bei Lupo Martini Wolfsburg II.