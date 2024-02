Schöningen. Die Elmstädter eröffnen die zweite Saisonhälfte am Samstag mit der Partie beim Regionalliga-Absteiger Delmenhorst.

Jetzt gilt es wieder: Mit dem Spiel beim früheren Regionalligisten SV Atlas Delmehorst startet die FSV Schöningen am Samstag (14 Uhr) in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Oberliga. Und diese hat es für die Schöninger in sich: Einerseits hat die FSV bislang nur 15 Partien absolviert – und damit bis zu drei weniger als die Ligakonkurrenten. Auch das Auftaktprogramm gestaltet sich alles andere als einfach.