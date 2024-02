Grasleben. Der Tischtennis-Bezirksoberligist TSV Grasleben kann mit einem Sieg im Topspiel beim MTV Hattorf das Tor zur Landesliga weit aufstoßen.

An diesem Wochenende kann es bereits zu einer Vorentscheidung kommen: Der Tischtennis-Bezirksoberligist TSV Grasleben empfängt am Samstag Kellerkind SSV Radenbeck-Zasenbeck. Noch wichtiger wird aber am Tag darauf das Spitzenspiel gegen den MTV Hattorf, der aktuell den ersten Platz belegt, aber auch drei Spiele mehr absolviert hat als die noch ungeschlagenen Grasleber.