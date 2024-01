Königslutter. Die RunAWOs vom Psychatriezentrum Königslutter holen beim Neujahrslauf der Braunschweiger Lauftage mehrere Altersklassensiege.

Starke Leistung der RunAWOs vom Psychiatriezentrum Königslutter: Beim Neujahrslauf im Rahmen der Braunschweiger Lauftage zeigten die Lutteraner Läuferinnen und Läufer gute Leistungen. Dabei waren sie über die 10-Kilometer-Distanz und der Halbmarathon-Distanz am Südsee angetreten.

Die RunAWOs sicherten sich über die Halbmarathon-Distanz in mehreren Altersklassen die ersten Plätze. Stephan Hoffmann lief bei den M50 als Erster ins Ziel (1:32:53 Stunden). Karola Kluge (W50, 1:51:30) und Dorit Wellmann (W35, 1:25:52) bewiesen derweil ihre gute Form und gewannen nicht nur in ihrer jeweiligen Altersklassenwertung, sie durften sich auch über neue persönliche Bestleistungen freuen. In der Gesamtwertung schaffte es Wellmann sogar auf den zweiten Platz. Ihre Lutteraner Kameradin Romy Haase feierte indes ihr Comeback nach einem Achillessehnenriss, sie kam nach 2:17:20 Stunden ins Ziel.

Ähnlich erfolgreich gestalteten die RunAWOs auch den 10-km-Lauf. Jenny Sluka (W30, 54:48 Minuten) und Gundula Wilke (W55, 58:19) setzten sich in ihren Altersklassen durch, Annemarie Bartsch (W40, 55:56) und Michael Hoffmeister (M30, 45:00) landeten jeweils auf Platz 3.

r.