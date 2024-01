Jerxheim. Der Fußball-Bezirksligist verliert sein erstes Testspiel des Jahres mit 0:3, kassiert zwei Treffer aber erst in der Schlussphase.

Erster Einsatz unter freiem Himmel für den FC Heeseberg in 2024: Der Fußball-Bezirksligist bestritt am Samstag sein erstes Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die Rückrunde beim VfB Germania Halberstadt. Der gastgebende Oberligist wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann mit 3:0 (1:0).

Kein Niederschlag, dafür aber viel Wind – die Witterung in den vorangegangenen Tagen hatte die Plätze im Friedensstadion gut abtrocknen lassen, so dass sogar auf Naturrasen gespielt werden konnte. Regionalliga-Absteiger Halberstadt übernahm erwartungsgemäß gleich das Kommando und ging bereits in der 11. Minute nach einer Ecke durch Denis Vucancic in Führung. „Das war vermeidbar, da ist unser Torwart nicht rausgekommen“, kommentierte FC-Coach Michael Veith den Treffer.

Nach einer halben Stunde hätte der Rückstand schon deutlicher ausfallen können, doch entweder spielten die Germanen ihre Möglichkeiten nicht konsequent aus, jagten den Ball hoch über das Tor oder aber FC-Keeper Malte Waldau war auf dem Posten. Kurz vor der Pause hatte dann auch der FC einige gute Aktionen, konnte diese jedoch nicht in Zählbares umsetzen.

Auch im zweiten Durchgang blieben die Gastgeber spielbestimmend, vergaben aber weitere gute Chancen. So dauerte es bis zur 83. Minute, ehe Vinicius Kuffner Sandi das vorentscheidende 2:0 erzielte. Nur eine Minute später erhöhte Denis Neumann per Abstauber zum 3:0-Endstand.

„Mit dem Ergebnis kann ich gut leben, auch mit unserer Leistung bin ich generell zufrieden. Niklas Wikert und Yannick Zachan haben sehr gut nach vorne verteidigt, nur über außen hat uns dann doch noch viel gefehlt“, bilanzierte FC-Trainer Veith.