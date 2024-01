Helmstedt. Helmstedts NFV-Kreisvorsitzender Thomas Hahn hebt den fairen Umgang und die Stimmung bei den Hallenkreismeisterschaften hervor.

Mal war es eine deutliche Geschichte, mal herrschte Spannung bis in die letzten Sekunden des Spiels – am vergangenen Wochenende kürte der NFV-Kreis Helmstedt seine neuen Hallenmeister der A-, B- und C-Junioren. Über die Pokale freuen durften sich am Ende die JSG Helmstedt, JSG Königslutter I und der FC Schunter.