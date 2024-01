Schöningen. Die Bezirksliga-Fußballer der FSV bezwingen in ihrem ersten Testspiel den Braunschweiger Kreisligisten SV Melverode-Heidberg.

Einen ordentlichen Eindruck hinterließ der Fußball-Bezirksligist FSV Schöningen II in seinem ersten Testspiel des Jahres: Auf dem rutschigen Kunstrasenplatz in Braunschweig-Stöckheim setzten sie sich mit 5:1 (4:0) gegen den Kreisligisten SV Melverode-Heidberg durch.

„Für einen ersten Einsatz war das absolut okay. Wir haben uns gut bewegt und gegen einen Gegner, der uns durchaus Paroli geboten hat, vieles gut wegverteidigt, speziell in der ersten Halbzeit“, bilanzierte Schöningens Trainer Christopher Peine zufrieden. Er merkte allerdings auch an: „Es hat sich für uns schon positiv ausgewirkt, dass wir einige Spieler der ,Ersten‘ dabei hatten, die nicht mit ins Trainingslager in der Türkei geflogen sind.“

So legten Petrus Amin – mit drei Treffern im ersten Durchgang (2., 32., 43.) – und Dominik Bode (12.) den Grundstein zum klaren Erfolg der FSV-Reserve. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Luca Caringi auf 5:0 (50.), in der Schlussphase gelang den Braunschweigern nur noch der Ehrentreffer (85.).

„Es war nicht ohne, weil der Kunstrasenplatz noch etwas gefroren und dadurch hart und rutschig war“, sagte Peine. „Das Wichtigste war daher, dass sich niemand verletzt hat. Ein Sieg zum Auftakt der Vorbereitung ist trotzdem gut für die Motivation.“

jse