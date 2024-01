Schöningen. Die FSV-Reserve ist bereits seit dem 3. Januar wieder im Training. Am Sonntag bestreitet sie ihr erstes Testspiel in Braunschweig.

Der FC Heeseberg lässt sich noch eine Woche Zeit, die SV Lauingen Bornum tritt unterm Hallendach beim Viktoria Cup an – die FSV Schöningen II zieht es als ersten der drei Helmstedter Fußball-Bezirksligisten für ein Testspiel nach draußen. Ursprünglich wollte der Tabellenletzte der Staffel 2 sogar einen Doppelpack bestreiten, die für Samstag geplante Partie gegen den vom ehemaligen Schöninger Andreas Sommermeyer gecoachten Ummendorfer SV (Landesliga Nord Sachsen-Anhalt) in Barleben wurde am Donnerstagabend jedoch abgesagt.