Schöningen. Schöningens Oberliga-Fußballer verabschieden sich am Freitag in Richtung Türkei. Dort steht unter anderem ein Test gegen Bischofswerda an.

Wie schon im vergangenen Jahr bezieht Fußball-Oberligist FSV Schöningen auch dieses Mal ein Trainingslager in der Türkei. Am Freitag begibt sich der rund 30 Mann starke Tross mit dem Flugzeug von Hannover nach Antalya und von dort aus weiter ins knapp 75 Kilometer entfernte Side. Dort soll bis zum 26. Januar der Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt werden.

hjt