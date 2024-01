Helmstedt. Das Schere-Team des KSV setzt sich beim Schlusslicht VOK Osnabrück II deutlich durch. Wolfgang Sparenberg wird mit 812 Holz Tagesbester.

Der sportliche Jahresauftakt ist geglückt, der Grundstein für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte, die mit der Rückkehr in die 2. Bundesliga enden soll, gelegt: In der Verbandsliga Schere setzten sich die Kegler des KSV Helmstedt souverän mit 3:0 (52:26, 4685:4371) beim Tabellenletzten VOK Osnabrück II durch.

Den ersten Helmstedter Block bildeten wieder Timo Polk (778 Holz/8 Einzelwertungspunkte) und Benjamin Keipert (784/10). Sie ließen sich auch von mehreren Unterbrechungen aufgrund technischer Probleme nicht aus dem Konzept bringen und spielten – auch dank eines furiosen Endspurts von Keipert – gegen die Osnabrücker Peter Rolf (783/9) und Malte Schierbaum (748/5) einen Vorsprung von 31 Holz heraus.

Die Helmstedter Routiniers sorgen für die Vorentscheidung

Im zweiten Durchgang boten die KSV-Routiniers Wolfgang Sparenberg (812/12) und Burghard Täger (801/11) hervorragende Leistungen und sorgten damit gegen Fabienne Allers (714/3) und Uwe Schierbaum (751/6) bereits für die Vorentscheidung. Die üppige Führung von 179 Holz bauten Stefan Seibt (740/4) und Michael Heim (770/7) im letzten Block gegen Norbert Kreienbrink (693/2) und Andreas Cromme (682/1) sogar noch um weitere 135 Holz aus.

Weil auch Helmstedts Aufstiegskonkurrenten, die SG Löningen-Quakenbrück I und der VOK Osnabrück I, 3:0-Siege einfuhren, bleibt es an der Tabellenspitze spannend. Beide sind in den nächsten Wochen noch zu Gast in Helmstedt – die Osnabrücker am 10. Februar, die SG am 2. März. Zunächst aber steht für die Helmstedter an diesem Samstag (ab 13 Uhr) das erste Heimspiel des Jahres gegen den ASV Altenlingen aus dem Emsland an, der aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz steht.

Die übrigen drei Spiele bestreitet das KSV-Team auswärts – „hier sollten wir jeweils mindestens den Zusatzpunkt, im Idealfall sogar alle drei Punkte mitbringen“, gibt KSV-Pressewart Rüdiger Strich angesichts des spannenden Titelrennens vor.

r.