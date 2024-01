Süpplingen. Um den Herd-Cup herum finden in der Nord-Elm-Halle drei weitere Turniere statt. Besonders spannend geht es in dem der 2. Herren zu.

Zwei Tage lang herrschte reger Betrieb in der Süpplinger Nord-Elm-Halle. Neben dem Hauptturnier der Herren um den Herd-Cup (wir berichteten) richteten der MTV Frellstedt und der Wolsdorfer SV drei weitere Hallenfußballturniere am Samstag und Sonntag aus. Bei den Altherren setzte sich der starke MTV Gamsen aus dem Kreis Gifhorn durch, beim „kleinen“ Herrenturnier schnappte der TSV Süpplingenburg auf der Zielgeraden der SG Frellstedt/Wolsdorf II den Sieg noch weg. Immerhin ein Titel blieb aber beim Gastgeber: Bei den B-Junioren siegte die JSG Frellstedt/Wolsdorf I.

Turnier der Altherren

Die Ü32-Kicker boten zum Auftakt des Hallenfußball-Wochenendes gute Unterhaltung und bewiesen dabei, dass sie immer noch mit reichlich Ehrgeiz unterwegs sind – und mit reichlich Qualität, wie vor allem der MTV Gamsen bewies. Der Tabellenführer der Kreisliga Gifhorn, gespickt mit höherklassig erfahrenen Spielern, marschierte ganz souverän durchs Turnier. Die Gifhorner bezwangen nacheinander die SG BESS (3:0), die SG Schöningen (4:2), den MTV Hondelage (3:0), TK Fichte Helmstedt (4:0), MTV Frellstedt (3:1) und TSV Germania Helmstedt (6:1) und wurden somit ohne Punktverlust Turniersieger.

Beim Turnier der Altherren des MTV Frellstedt führte kein Weg am starken MTV Gamsen vorbei. Die Gifhorner gewannen jedes ihrer sechs Spiel. © regios24 | Jens Semmer

Platz 2 ging an die SG Schöningen, die sich abgesehen vom Gamsen-Spiel keine weitere Blöße gab. Die Schöninger mussten in ihren übrigen Spielen gegen den TK Fichte (3:0), den TSV Germania (5:0), die SG BESS (2:1), den MTV Frellstedt (3:1) und den MTV Hondelage (3:0) lediglich noch zwei Gegentore hinnehmen. Ausrichter Frellstedt wurde 10 Punkten Dritter, auf den weiteren Plätzen landeten Hondelage (9), die SG BESS (7) sowie die beiden Helmstedter Teams TK Fichte (3) und TSV Germania (0).

Die Ü32 der SG Schöningen (in Grau) musste sich nur den Gamsenern geschlagen geben und wurde verdient Zweiter. © regios24 | Jens Semmer

„Es hat Spaß gemacht. Es gab durchaus guten Fußball und sogar Kopfballtore zu sehen, die in der Halle ja doch eher selten sind“, schilderte Turnierleiter Dirk Rack. „Das Turnier hätte allerdings noch einige Zuschauer mehr verdient gehabt.“ Einen negativen Ausreißer gab es seitens der SG BESS, gegen die eine rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung verhängt wurde. Ansonsten, so Rack, „blieb es insgesamt fair. Es gab sonst nur vier Zeitstrafen“.

Turnier der B-Junioren

Am Sonntagmorgen sorgten dann die Jugendspieler für „Budenzauber“. Am Start waren jeweils zwei Teams der JSG Frellstedt/Wolsdorf und des TK Fichte Helmstedt sowie die JSG Schöningen. Die Zuschauer wurden mit reichlich Toren verwöhnt – insgesamt 67 in gerade einmal zehn Partien.

Den größten Anteil daran hatte die erste Mannschaft des Gastgebers. Frellstedt/Wolsdorfs Bezirksliga-Kicker gewannen zwar nur knapp gegen die eigene „Zweite“ (5:4), ließen in den weiteren Partien aber keinerlei Zweifel an ihrem Gesamtsieg aufkommen. Gegen Schöningen feierten sie einen 8:2-Erfolg, gegen Fichte I (5:0) und II (7:0) blieben sie sogar ohne Gegentreffer. So standen letztlich 12 Punkte und 25:6 Tore zu Buche. Dahinter landeten die JSG Schöningen (9 Punkte), der TK Fichte II (6), Frellstedt/Wolsdorf II (3) und der TK Fichte I (0).

Turnier der 2. Herren

Ähnlich spannend wie beim „großen“ Herd-Cup am Samstagabend ging es auch beim abschließenden Turnier der SG Frellstedt/Wolsdorf II zu. Hier musste der Ausrichter den Turnierplan noch einmal anpassen. Ursprünglich waren zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften geplant, der TuS Fortuna Bergfeld (Gifhorn) und der Helmstedter SV II sagten allerdings ab. Mit dem SV Querum (2. Kreisklasse Braunschweig) rückte ein Team kurzfristig nach. So ermittelten letztlich sieben Mannschaften im Modus Jeder-gegen-Jeden ihren Sieger.

Den besten Start legten der TSV Süpplingenburg (4:2 gegen TSV Germania Helmstedt II, 2:1 gegen SV Querum) und die SG Rottorf/Viktoria Königslutter II (2:1 gegen FC Heeseberg II, 4:2 gegen TK Fichte Helmstedt) mit jeweils zwei Siegen hin. Dann aber meldete sich der Gastgeber eindrucksvoll zu Wort. Die SG Frellstedt/Wolsdorf II, die nach einem 7:0-Auftakterfolg über den TK Fichte gegen Querum nicht über ein 2:2 hinausgekommen war, bezwang nacheinander Rottorf/Viktoria II (3:0), Süpplingenburg (4:0) und den TSV Germania II (5:0) und war damit auf dem Weg zum Turniersieg.

Der TSV Süpplingenburg setzte sich beim „kleinen“ Herrenturnier in der Nord-Elm-Halle durch und verwies die SG Frellstedt/Wolsdorf II auf den zweiten Platz. © regios24 | Michael Uhmeyer

In seinem letzten Spiel stolperte der Gastgeber allerdings unerwartet, trennte sich nur 1:1-Unentschieden von Heeseberg II und beendete das Turnier mit 14 Punkten. Das wiederum eröffnete Süpplingenburg und Rottorf/Viktoria II (bis dahin jeweils 12 Punkte), die zum Abschluss direkt aufeinandertrafen, die Chance, noch vorbeizuziehen. Letztlich setzte sich der TSV in diesem spannenden Duell mit 3:2 durch und durfte sich anschließend über das Siegerpreisgeld freuen.