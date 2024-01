Schöningen. Der Oberligist FSV Schöningen gewinnt beim Hallenfußballturnier des WSV Wendschott. Türk Gücü Helmstedt scheitert in der Vorrunde.

Ja, sie waren als Favorit ins Turnier gegangen. Die Art und Weise, wie sich die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen beim 8. Budenzauber des WSV Wendschott präsentierten, beeindruckte dann aber doch. Mit sechs Siegen in ebenso vielen Spielen und einem Torverhältnis von 28:2 gewannen die Elmstädter den Pokal. Zudem durften sich zwei FSV-Akteure über individuelle Auszeichnungen freuen. Mit dem FC Türk Gücü war ein weiterer hochkarätiger Vertreter Helmstedts am Start gewesen, der Landesligist verabschiedete sich jedoch schon nach der Vorrunde.

Türk Gücü streicht früh die Segel

Insgesamt beteiligten sich zwölf Mannschaften, zunächst aufgeteilt in drei Gruppen, am Turnier. Die jeweils beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die beiden besten Gruppendritten zogen ins Viertelfinale ein. Der Sprung in die Runde der letzten Acht blieb Türk Gücü aber verwehrt. Die Helmstedter mussten sich in der Gruppe A Bezirksligist Lupo Martini Wolfsburg II (0:3) sowie einem aus Spielern der ersten, zweiten und dritten Mannschaft zusammengestellten Team des SSV Vorsfelde (0:2) geschlagen geben. Zum Abschluss gelang dem Landesligisten ein 1:0-Erfolg über die „Allstars“, die sich vor allem auf Altherren-Spieler Lupo Martinis stützten und letztlich aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den Helmstedtern bester Gruppendritter wurden.

In der Gruppe B sicherte sich der starke Bezirksligist TSV Ehmen mit drei Siegen den ersten Platz, gefolgt von seinen Staffelkonkurrenten TSV Hehlingen und Ausrichter WSV Wendschott, der als zweitbester Gruppendritter ebenfalls die Endrunde erreichte.

In der Gruppe C wurden die Schöninger ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie ließen den Bezirksligisten SV Reislingen-Neuhaus (4:1) um Giuseppe Marchese, den früheren Spielertrainer des FC Vatan Spor Königslutter, und VfB Fallersleben (7:1) sowie dem durchaus spielstarken Kreisklassisten T. C. Gifhorn (5:0) keine Chance. Platz 2 in der Gruppe war hart umkämpft – alle übrigen Teams brachten es auf jeweils drei Punkte. Am Ende zogen die Reislinger dank der besten Tordifferenz ins Viertelfinale ein.

Schöningen lässt auch im Finale nichts anbrennen

In diesem behaupteten sich die Schöninger mit 3:0 gegen die Allstars und räumten anschließend Gastgeber Wendschott mit 4:0 aus dem Weg. Im zweiten Halbfinale setzten sich Marchese und seine Reislinger im Neunmeterschießen gegen Titelverteidiger Hehlingen durch. So kam es zur Neuauflage des Gruppenspiels zwischen der FSV und dem SVR. Und auch dieses Mal fuhr der Oberligist einen ungefährdeten 4:0-Erfolg ein.

„Wir haben es souverän heruntergespielt. Die Jungs hatten Bock. Das sind alles gute Zocker. Aber das Wichtigste ist, dass sich niemand schwerwiegend verletzt hat“, sagte FSV-Stürmer Petrus Amin, der gemeinsam mit Eduard Spissak die Mannschaft coachte. Neben dem Siegerpokal für die Mannschaft gingen noch zwei weitere Auszeichnungen an die FSV: Niklas Kühle wurde mit zwölf Turniertreffern bester Torschütze, Cenay Üzümcü zum besten Spieler des Turniers gekürt.

