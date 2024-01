Helmstedt. Der Kreissportbund um den Vorsitzenden Jürgen Nitsche blickt auf die Entwicklungen und Aktivitäten im abgelaufenen Jahr zurück.

Das Jahr 2023 war mit einer Menge Arbeit für den Kreissportbund (KSB) Helmstedt verbunden, diese sorgte jedoch auch für eine Menge positiver Resultate. So ist mehr als ein Drittel aller im Kreis Helmstedt lebenden Menschen Mitglied im Verein. Zudem konnte der KSB durch zahlreiche Aktionen erneut hunderte Kinder dazu animieren, sich zu bewegen, worüber sich der Vorsitzende Jürgen Nitsche besonders freut. Gemeinsam mit seinem Vorstandsteam lässt der KSB das Jahr 2023 Revue passieren und wirft einen Blick auf die Zukunft.

Kreise im Vergleich

Dass der KSB Helmstedt zahlenmäßig gut dasteht, zeigt beispielsweise ein Vergleich hinsichtlich der Vereinsmitgliedschaften in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt auf. Die Unterschiede zwischen den benachbarten Bundesländern und selbst zwischen den Nachbarkreisen Helmstedt und Börde sind immens. Während im Bördekreis bei rund 170.000 Menschen nur 16,86 Prozent eine Vereinsmitgliedschaft besitzen, sind es in Helmstedt bei knapp über 90.000 Einwohnern 36,48 Prozent.

„Die neuen Bundesländer haben immer noch nicht die Vereinsstrukturen, wie es sie bei uns gibt“, meint Jürgen Nitsche. „Im Kreis Börde kann man beispielsweise die Schützenvereine an zwei Händen abzählen, in Helmstedt sind es um die 50.“ Mit den Mitgliedschaften vor der eigenen Haustür sei Nitsche zwar zufrieden, „an die Zahlen von vor über 20 Jahren kommen wir aber leider nicht ran“, erklärt er und fährt fort: „Im Jahr 2000 hatten wir mehr als 40.000 Menschen, die einem Verein angehören.“

Sportlerehrung im Juleum

Nie zuvor wurde bei einer Sportlerehrung des KSB Helmstedt eine so bunte Palette an Sportarten vorgestellt wie 2023 – 16 waren es an der Zahl. Die Zuschauer erlebten zahlreiche tolle musikalische und akrobatische Auftritte – und natürlich glückliche Sportlerinnen und Sportler bei den Siegerehrungen auf der Bühne. Als Mannschaft des Jahres verteidigten die Fußballerinnen des TSV Barmke ihren Titel, in der Jugend triumphierten die Radpolo-Spielerinnen der RSV Frellstedt. Bei den Einzelsportlern gewann Tischtennisspieler Pascal Witte von der Lebenshilfe in der Erwachsenenkategorie, in der Jugend sicherte sich die Sportschützin Leni Heumann von der SSG Nord-Elm den Titel.

Mini-Sportabzeichen

Im abgelaufenen Jahr organisierte der KSB „mehr als 25 Mini-Sportabzeichen-Tage mit Kitas und acht Veranstaltungen mit Schulen, zum Teil in Verbindung mit ortsansässigen Sportvereinen“, berichtet Torsten Dill, stellvertretender KSB-Vorsitzender, zufrieden. Darüber hinaus „waren wir an sechs Tagen mit unseren Teams am Mini-Sportabzeichen und anderen Bewegungsangeboten beteiligt“.

Die Jüngsten zum Sport zu animieren, ist ein wichtiges Anliegen, verdeutlichte Jürgen Nitsche noch einmal. „Leider bewegen sich die Kinder heutzutage nicht mehr so viel. Ich habe kürzlich mit meinem Enkel eine kleine Tour über vier Spielplätze gemacht, dabei haben wir kein einziges Kind getroffen.“

Deshalb setzen sich Nitsche und der KSB dafür ein, dem Nachwuchs den Eintritt in einen Sportverein so einfach wie möglich zu gestalten. So wurden bei allen Bewegungsangeboten wieder Sportgutscheine für eine jeweils einjährige Mitgliedschaft an Kinder vergeben, erläutert Dill. Die Bemühungen des KSB tragen bereits reife Früchte, alleine in den letzten Wochen des Jahres 2023 wurden mehr als 100 Gutscheine für Kinder im Alter von bis zu acht Jahren eingelöst. Daher entschied sich der KSB dafür, die Aktion bis Juni 2024 zu verlängern.

Doch nicht nur in Kindergärten wurde zu Bewegung animiert. Der KSB wirkte auch unterstützend in Schulen und Sportvereinen mit. „Darüber hinaus beteiligten wir uns am Benefizlauf Helmstedt, an der Host-Town-Veranstaltung im Vorfeld der Special Olympics sowie an der Helmstedter Grundschulmeisterschaft“, erzählt Dill. „Zu guter Letzt freuen wir uns über zahlreiche erfolgreich stattgefundene Seepferdchen- und Bronze-Kurse für Sportvereine und andere Institutionen, mit dem Ziel, möglichst vielen Kindern die Schwimmfähigkeit zu ermöglichen.“

Sportjugend

Im abgelaufenen Jahr kam der Kletterturm der Sportjugend bei gleich 21 Veranstaltungen zum Einsatz. In den Herbstferien fand zudem eine einwöchige Ausbildung für die Jugendleiter-Card (Juleica) statt. „Diese haben wir für die Sportregion in der Jugendherberge in Wolfsburg mit 20 Teilnehmern durchgeführt“, erklärt Mario Fischer, stellvertretender Vorsitzender Sportjugend beim KSB. „Im November waren wir dann bei einer Schulsportassistenz-Ausbildung in Wolfsburg für die Sportregion im Einsatz.“ Mittlerweile befinden er und sein Team sich in den Vorplanungen für die Lehrgänge, die in diesem Jahr stattfinden sollen. „Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Aufgaben“, so Fischer.

Sportstättenförderung

Insgesamt neun Vereine haben bis zum Ablauf der Frist über das Sportstättenförderportal des Landessportbundes einen Antrag für Baumaßnahmen zur Bestandssicherung und Bestandsentwicklung inklusive Herstellung von Barrierefreiheit für das Jahr 2024 eingereicht. Die förderfähigen Ausgaben aller beantragten Maßnahmen liegen für das Jahr bei insgesamt circa 468.000 Euro mit einer beantragten Fördersumme von rund 134.000 Euro.

Seit dem 1. August haben Vereine zudem die Möglichkeit, eine Förderung für Maßnahmen zur Energieeinsparung zu erhalten. Diese Maßnahmen werden in Höhe von maximal 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben unterstützt. „Im laufenden Jahr haben zwei Vereine entsprechende Maßnahmenanträge mit einem geplanten Investitionsvolumen von etwa 60.000 Euro gestellt“, berichtet Angela Lux, Teil des Vorstandsteams und Vereinsberaterin beim KSB.

„Die Anträge können jederzeit über das Online-Förderportal gestellt werden. Vereine, die für den Förderzeitraum 2025 Bestandssicherungs- oder Entwicklungsmaßnahmen planen, können sich für eine Beratung für das Antragsverfahren unter der Mail-Adresse lux@ksb-helmstedt.de melden“, teilt Lux mit.

Beitragserhöhung des LSB

Beim 43. Landessporttag des LSB im November sprachen sich die über 100 Delegierten für eine Beitragserhöhung mit Wirkung zum 1. Januar 2025 aus. Laut des Beschlusses werden die Beiträge wie folgt angepasst: für Kinder von 1,50 auf 2,00 Euro, für Jugendliche von 2,90 auf 4,00 Euro und für Erwachsene von 4,30 auf 6,00 Euro. In den Jahren 2026 und 2027 erfolgt keine weitere Beitragserhöhung.

Die Mitgliedsbeiträge für den KSB Helmstedt sind seit dem Jahr 2000 nur sehr moderat erhöht worden, wobei Kinder immer noch beim damaligen Beitragswert von einem Euro liegen. Die Jugendbeiträge wurden lediglich einmal um 20 Cent auf 1,50 Euro angehoben, nur bei Erwachsenen gab es seitdem drei Anpassungen von 1,50 Euro auf aktuell 2,20 Euro.

Dieser Satz ist seit 2020 gültig und soll noch die kommenden zwei Jahre Bestand haben, teilt der KSB mit. Somit wird der nächste Kreissporttag im Jahr 2025 einen Beschluss fassen müssen, der ab Jahresbeginn 2026 eine notwendige Beitragserhöhung vorsieht.

Übungsleiterzuschüsse

Am 15. Dezember erfolgte die Terminüberweisung der zweiten Teilzahlung an alle Vereine, die Übungsleiter-Mittel über das Intranet beantragt hatten. Wichtig ist die Bestätigung seitens des LSB NET-Nutzers, dass eine korrekte Mittel- verwendung mindestens in Höhe des zugewiesenen Vereinszuschusses im Jahr 2023 an die Übungsleiter ausgezahlt worden ist. Diese Bestätigung muss bis spätestens 31. Januar 2024 erfolgt sein.

Bestandserhebung 2024

Der 31. Januar ist auch der Stichtag für die jährliche Bestandserhebung der Vereine über das In­tranet des LSB, an die der KSB noch einmal erinnert. Für jede Freischaltung der Vereinsbestandserhebung nach dem Stichtag wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 25 Euro erhoben. Die Vereinsdaten im LSB Net auf dem aktuellsten Stand zu halten, kann sich künftig positiv auswirken, denn der LSB hat seine Vereinssuche optimiert, so dass Interessierte über die Seite www.sportangebote-niedersachsen.de Vereine und deren Angebote nun noch besser finden können.

Vereinsjubiläen 2024

2024 wird ein Jahr voller Vereinsjubiläen im Kreis Helmstedt. Drei Vereine feiern ihr 75-jähriges Bestehen, sechs weitere sogar 100-jähriges oder mehr. Die Jubiläumsvereine sind: ESV Jerxheim-Bahnhof, DLRG OG Königslutter, RFV Helmstedt und Umgebung (alle 75 Jahre), Schöninger Schachverein, MTV Sunstedt, FC Groß Twülpstedt (alle 100 Jahre), TSV Twieflingen (125 Jahre) und TSV Germania Helmstedt (175 Jahre).

Danksagung

„Seit vielen Jahren unterstützen namhafte Unternehmen den Vereinssport, in dem sie die Dachorganisation fördern“, erklärt Jürgen Nitsche. „Wir als Kreissportbund Helmstedt sorgen dafür, dass die finanziellen Mittel auch an der Basis, nämlich bei den Vereinen, ankommen. Dabei fungieren wir als Anlaufstelle für Bezuschussungen von ehrenamtlich organisierten Aktivitäten und positionieren uns als grundlegendes Förderorgan für alle Sportvereine.“ Dafür wurde auch die Treuhandstiftung „Zukunft Sport“ gegründet, die unter dem Dach der Bürgerstiftung Ostfalen mittlerweile fast 200 Projekte, Initiativen und Aktionen gefördert hat.

Die Projekte „Kinder in Bewegung“ und „Schwimmen lernen, aber richtig“ seien weitere wichtige Empfänger der finanziellen Unterstützung durch die Sponsoren, „für die wir ein besonderes Dankeschön aussprechen“, so Nitsche. Ebenso bedankt sich der KSB-Vorsitzende „für die gute Zusammenarbeit mit den engagierten Menschen in unseren Verbänden und Vereinen zum Wohl des Sports“.