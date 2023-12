Helmstedt. Bereits am 6. Januar steht das erste Highlight des Jubiläumsjahres für die Reiterinnen und Reiter des RFV Helmstedt auf dem Programm.

Zwischen Zufriedenheit und Vorfreude befinden sich die Reiterinnen und Reiter sowie die Verantwortlichen des RFV Helmstedt vor dem nahenden Jahreswechsel. Zufriedenheit deshalb, weil die Aktiven bei den Herbst- und Winterturnieren noch eine ganze Reihe toller Erfolge verbuchen konnten, und Vorfreude, weil der Verein 2024 mit zahlreichen Veranstaltungen sein 75-jähriges Bestehen feiert.

Im letzten Drittel des scheidenden Jahres konnten sich sowohl die Dressur- als auch die Springreiterinnen des RFV noch etliche Topplatzierungen und sogar goldene Schleifen sichern. So siegte Pia Gagel gleich zweimal mit Luke Skywalker in einer Dressurprüfung der Klasse S, Nadine Pape und Stoltenberg gewannen in Königslutter die A**-Dressur und Jil Ostermeyer mit Namib in Rätzlingen den Reiterwettbewerb.

Bei den Springreitern ließ Maja Weinkopf mit Quaid’s Crazy Son im S-Springen in Büddenstedt zum zweiten Mal in Folge die Konkurrenz hinter sich, Hannah Weinkopf und Flower gewannen in Salzwedel das L-Springen und Sabrina Voigt triumphierte mit Waltraut V im A**-Springen in Wernigerode. Goldene Schleifen verdienten sich ebenso Melina Mußmann und Elbdiva beim E-Springen in Büddenstedt und Jil Ostermeyer mit Namib im Mini-E-Springen in Rätzlingen.

Ende November vertraten Hannah Weinkopf und Pia Ostermeyer den RFV beim traditionsreichen Winterfestival der Ponys in Paderborn. In weihnachtlicher Kulisse sicherten sich die Helmstedterinnen in zwei Vorrunden die Teilnahme am Finale. In diesem entschied die zwölfjährige Pia Ostermeyer mit ihrem Pferd Quaid’s Crazy Son das Herzschlagstechen für sich und gewann damit die U25 Friends Tour Small der Klasse L. Hannah Weinkopf und Belinda belegten im Stechen nach fehlerfreier Runde Platz 8 in der Big Tour (Klasse M).

Zudem stellten die Helmstedter Reiter eine Mannschaft für ein Springen in Meine im Kreis Gifhorn: Emmi Beese (Königslutter, Klasse E), Pia Ostermeyer (Kl. A) und Hannah Weinkopf (Kl. L) belegen dabei am Ende Platz 3.

Nun aber richten die Helmstedter ihre Blicke auf das Jahr 2024, das für den Reit- und Fahrverein sportlich natürlich erneut möglichst erfolgreich werden soll, aber auch so Anlass zum Feiern gibt: Mit mehreren Veranstaltungen feiert der Verein sein Jubiläum, die erste davon bereits am 6. Januar mit dem Neujahrsspringen. Weitere Termine im Jahr des 75-jährigen Vereinsbestehens sind der Reiterball am 16. Februar, ein Reitertag am 24. August, das große Jubiläumsturnier am 31. August und 1. September sowie diverse weitere Aktionen.

Ergebnisse der Helmstedter Reiterinnen und Reiter:

Dressur

Pia-Carlotta Gagel: 1. Platz S*-Dressur St. Georg und 1. Platz S* FEI-Einzelwertung Junge Reiter mit Luke

Skywalker, 3. Platz mit Sa Coeur (in Verden)

Mareike Hochgrebe: 2. Platz E-Dressur mit Lonkens Roslin (Königslutter)

Katrin Kienz: 3. Platz S* (Stubben-Brunshausen) und 6. Platz Kür St. Georg (Zerbst) mit Der Alois, 3. Platz

Dressurpferde-L mit Basta (Westeregeln)

Oliver Kienz: 4. Platz L mit Falbala (Westeregeln)

Marlen Klopffleisch: 3. Platz A** und 4. Platz A mit Baldoro (Königslutter)

Sinja Liebermann: 4. Platz L (Wanzleben) und 5. Platz Dressurreiter-L (Meine) mit Der Leopold

Melina Mußmann: 7. Platz E mit Elbdiva (Königslutter)

Jil Viktoria Ostermeyer: 1. Platz Reiterwettbewerb und 2. Platz E mit Namib (Rätzlingen)

Julia Ostermeyer: 4. Platz A** mit Alaska (Königslutter)

Nadine Pape: 1. Platz A** mit Stoltenberg (Königslutter)

Emily Pilarski: 4. Platz E mit Duke (Königslutter)

Sophie Pilarski: 6. Platz E (Rätzlingen) und 6. Platz E mit Balou (Königslutter)

Corinna Prochnow: 2. Platz Dressurreiter-A und 3. Platz L mit First Lady (Büddenstedt)

Leonie Sawiak: 3. Platz Dressurreiterwettbewerb mit Lonkens Roslin (Königslutter)

Veronica Schwob: 2. Platz (Westeregeln) und 3. Platz (Wanzleben) Dressurpferde-L, 5. Platz L

(Westeregeln), 5. Platz A** (Büddenstedt) mit Finnigan

Annika Uter: 5. Platz Dressurreiter-L mit Der Leopold (Meine)

Emilia Witt: 4. Platz L mit Seppel (Westeregeln)

Springen

Anabel Hendler: 5. Platz (Königslutter), 8. Platz (Büddenstedt) und 9. Platz (Meine) im E-Stilspringen,

5. Platz im A-Stil (Königslutter) mit Camilla

Mareike Hochgrebe: 6. Platz E-Stil mit Lonkens Roslin (Büddenstedt)

Mia Kluge: 5. Platz A-Stil (Lengde), 5. Platz E (Wanzleben), 5. Platz Punkte-A (Büddenstedt) mit Casper

Melina Mußmann: 1. Platz Standard-Springwettbewerb (Büddenstedt), 3. Platz E-Stil (Königslutter) und

4. Platz Punkte-A (Rätzlingen) mit Elbdiva

Jil Viktoria Ostermeyer: 1. Platz Mini-E mit Namib (Rätzlingen)

Pia Isabel Ostermeyer: 1. Platz L, 2. Platz A** und 10. Platz Stil-A** (Paderborn), 1. Platz A** mit

steigenden Anforderungen und 3. Platz A-Stil (Meine), 2. Platz A** (Salzwedel), 2. Platz L beim

Stützpunktturnier in Luhmühlen, 3. Platz A** mit steigenden Anforderungen (Harsum) mit Quaid’s Crazy

Son sowie 9. Platz Stil-A mit King Daimar (Paderborn)

Leonie Sawiak: 3. Platz Springreiterwettbewerb mit Lonkens Roslin (Büddenstedt)

Sabrina Voigt: 1. Platz 1 A** und 6. Platz A (Wernigerode), 4. Platz A** (Arpke) mit Waltraut V

Anne Wachsmann: 5. Platz A mit Acomets Neo (Groß Denkte)

Hannah Weinkopf: 2. Platz Springpferde-M mit Holly Hickstead,

3. Platz M** mit Flower, 4. Platz L mit steigenden Anforderungen und 4. Platz M mit Belinda, 6. Platz M

und M** mit L’avenir sowie 7. Platz und 8. Platz Springpferde-L mit Pocahontas und Dakota (alles

Salzwedel)

Maja Weinkopf: 1. Platz S mit Stechen mit Quaid’s Crazy Son (Büddenstedt), 3. Platz A mit King Daimar

(Krumke), 4. Platz Springpferde-L mit Donald Jump Ixes (Luhmühlen), 5. Platz S und M mit Forrest, 15. Platz

S mit Let’s Go (Prussendorf), 7. Platz Stil-L mit Let’s go (Paderborn).

r.