Warberg. Der Handball-Oberligist holte in der ersten Saisonhälfte nur drei Siege aus zwölf Spielen. Die Abstiegsgefahr ist dennoch gebannt.

Duplizität der Ereignisse für Handball-Oberligist HSV Warberg/Lelm: Vor Jahresfrist ging die Mannschaft mit 6:18 Zählern in die Weihnachtspause der Saison 2022/2023, exakt die gleiche Punkteausbeute weist das Team von Trainer Niklas Wosnitza auch zum aktuellen Jahreswechsel auf. Der Unterschied: Im vergangenen Jahr gerieten die Warberger im Frühjahr mit ihrer mageren Ausbeute von am Ende 13 Pluspunkten noch in akute Abstiegsgefahr, ganz knapp hielt der HSV die 4. Liga. Die zweite Saisonhälfte der laufenden Spielzeit, in die die Wosnitza-Sieben am 20. Januar auswärts gegen Schlusslicht SG Börde Handball einsteigt, wird definitiv eine weniger nervenaufreibende.