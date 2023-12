Grasleben. Die Erstvertretung geht mit einem Polster in die kurze Winterpause. Die Reserve ist Schlusslicht, der direkte Wiederabstieg droht.

Viel unterschiedlicher hätte die Hinrunde aus Sicht der Tischtennis-Bezirksoberligisten TSV Grasleben nicht laufen können. Während die „Erste“ in neun Spielen lediglich einen Punkt abgegeben und beste Aussichten auf den Aufstieg in die Landesliga hat, steht die Reserve bei erst einem Zähler auf der Habenseite. Es sieht danach aus, als sollte es für den TSV II nach nur einem Jahr in der Bezirksoberliga wieder runtergehen in die Bezirksliga. Das Gesamtfazit aus Abteilungssicht ist dennoch ein positives, wie Leiter Dennis Kaczmarek, der zugleich Spieler der „Ersten“ ist, klarstellt: „Wir sind ein kleiner Ort und holen das absolute Maximum heraus. Wir sind total zufrieden.“