Schöningen. Für die Schöninger ist die Saison eine Gratwanderung zwischen dem Glauben an die eigene Stärke und dem ernüchternden Tabellenstand.

Ihre erste Saisonhälfte auf Bezirksebene hatten sich die Fußballer der FSV Schöningen II völlig anders vorgestellt. Nach ihrem erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga wollten sie in der neuen Spielklasse schnell Fuß fassen und für Furore sorgen. Zur Winterpause stehen sie jedoch mit gerade mal 9 Zählern aus 16 Partien am Tabellenende.