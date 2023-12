Esbeck. Die Mannschaft des SVE unterliegt Groß Oesingen und dem BTHC jeweils mit 2:4 und schließt die Winterrunde voraussichtlich als Fünfter ab.

Die 2:4-Niederlage im Topspiel beim TC Grün-Weiß Gifhorn beendete die Titelhoffnungen der Tennis-Herren 30 des SV Esbeck vorzeitig. Die Folge: In den letzten beiden Spielen der Landesliga-Winterrunde kamen für die Esbecker auch keine weiteren Zähler hinzu.

SV Esbeck – SV Groß Oesingen 2:4. Im Duell mit den – gemäß der Leistungsklassen (LK) – auf allen Positionen deutlich höher eingestuften Gästen hing der Spielausgang zweimal am seidenen Faden. Alexander Thiel musste sich nach gewonnenem ersten Satz Alexander Krebs noch mit 6:4, 3:6 und 8:10 geschlagen geben. Eine weitere Möglichkeit, noch für ein Unentschieden zu sorgen, verpasste Thiel dann im Doppel an der Seite von Maciej Weglowski beim 2:6, 7:6, 8:10 gegen Jan-Marco und Mario Krebs.

Zuvor hatten Harald Burtscher im Einzel (6:1, 6:4) sowie Christoph Bedürftig/Stefan Kienhorn im Doppel (6:3, 7:6) für Esbeck gepunktet. Weglowski und Kienhorn hatten ihre Einzel in jeweils zwei Sätzen abgegeben.

Braunschweiger THC – SV Esbeck 4:2. Im letzten Saisonspiel konnten bei Esbeck Mark Gehre und Patrick Bauer, die gegen Groß Oesingen noch gefehlt hatten, wieder mitwirken. Während Gehre gegen den besten Spieler der Liga, Daniel Höppner (5:0-Einzelbilanz, Leistungsklasse 1,5), deutlich verlor, musste sich Bauer in einem engen Match Ludwig Fazel mit 4:6, 6:7 beugen. Auch Alexander Thiel unterlag in zwei Sätzen, Harald Burtscher hielt mit seinem Erfolg über Björn Brennecke (6:2, 6:4) die Esbecker Hoffnung auf einen Punkt zunächst am Leben.

Im ersten Doppel verloren Burtscher/Bedürftig dann jedoch glatt in zwei Sätzen, wodurch der Erfolg von Bauer/Thiel, deren Gegner beim Stande von 0:1 aufgaben, kein Gewicht mehr hatte.

Die Esbecker (5:7 Punkte) beschließen die Saison damit voraussichtlich als Staffelfünfter, da der SCW Göttingen (3:7) im Nachholspiel gegen Groß Oesingen (6. Januar) einen 6:0-Sieg ohne Satzverlust bräuchte, um den SVE noch einzuholen.