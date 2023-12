Jerxheim. Das Team von Trainer Michael Veith bleibt während der Hinrunde neun Spiele in Folge ungeschlagen und überwintert auf Tabellenrang 4.

Als für die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg am 18. November im Heimspiel gegen die Freien Turner Braunschweig II nur ein torloses Remis heraussprang, wussten sie noch nicht, dass es ihr letztes Spiel im Jahr 2023 war. Die folgenden drei Partien fielen allesamt der Witterung zum Opfer. So gingen die Heeseberger als Tabellenvierter in die Winterpause. Mit Blick auf die Ausbeute von 33 Punkten aus 16 Spielen und die Platzierung stellt FC-Trainer Michael Veith zufrieden fest: „Wir haben unsere Erwartungen in der Hinrunde erfüllt und unser intern gestecktes Ziel erreicht.“