Schöningen. Beim Turnier in Schöningen herrscht Spannung bis zum letzten Spiel. Am Ende entscheidet die Tordifferenz zugunsten des SVE.

Am Ende gab es blau-gelben Jubel – allerdings nicht bei dem Team, bei dem man ihm im Vorfeld wohl erwartet hätte. Bei der Hallenkreismeisterschaft der Frauen, die in der Schöninger Sporthalle an der Schützenbahn ausgespielt wurde, schlugen die Kreisliga-Fußballerinnen des SV Esbeck dem favorisierten Bezirksliga-Zweiten TSV Barmke II und dessen Staffelkonkurrenten TVB Schöningen ein Schnippchen und sicherten sich überraschend den Titel.