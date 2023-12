Schöningen. Nachdem die Partie bereits dreimal ausgefallen ist, nehmen beide Mannschaften am Mittwoch den letzten Anlauf in diesem Jahr.

Dreimal fiel die Partie zwischen dem MTV Eintracht Celle und der FSV Schöningen in der Fußball-Oberliga wegen Unbespielbarkeit des Platzes schon aus. Nun hoffen alle Beteiligten, dass sie am Mittwochabend (19.30 Uhr) im vierten Anlauf endlich über die Bühne gehen kann. Da das Spiel erneut auf den Kunstrasenplatz in Westercelle verlegt wurde und es – anders als beim Versuch vor zwei Wochen – zuletzt keinen Neuschnee und Frost gab, stehen die Chancen gut.