Bornum. Die Volleyballer des TVB legen bei der jungen „Vierten“ des USC einen starken Start hin, tun sich in der Folge aber unerwartet schwer.

Unterm Strich zählte nur, dass sie sich im Aufstiegsrennen keinen weiteren Ausrutscher erlaubt und ihr Konto um weitere drei Zähler aufgestockt hatten. Die Landesliga-Volleyballer des TV Bornum sorgten eine Woche nach ihrer ersten Saisonniederlage (0:3 beim SV Altencelle) für einen versöhnlichen Jahresabschluss und setzten sich mit 3:0 (25:14, 27:25, 26:24) beim USC Braunschweig IV durch. Trotz des Erfolges büßten sie Platz 2 in der Tabelle ein, weil Altencelle am Heimspieltag sechs Punkte einfuhr.

„Wir sind froh, jetzt erst mal eine kleine Pause zu haben“, sagte Holger Klopschar, Bornums Spielertrainer, nach dem letzten Spiel des Jahres. „Vielleicht entspannt sich unsere personelle Situation bis zum 13. Januar, wenn es für uns weitergeht, ja doch mal ein bisschen.“ Denn erneut mussten die Bornumer aufgrund mehrerer kurzfristiger Ausfälle mit Minimal-Aufgebot antreten. Der angeschlagene Aaron Futterschneider setzte sich zwar auf die Bank – allerdings nur, um im äußersten Notfall als sechster Mann auf dem Feld einzuspringen. Dieser trat zum Glück aber nicht ein.

Nach hervorragendem Start schleicht sich bei Bornum der Fehlerteufel ein

Die Gäste legten einen glänzenden Start hin und ließen im Auftaktsatz, den sie über die Zwischenstände 7:1, 14:7 und 20:12 absolut dominant gestalteten, nichts anbrennen. „Unsere Aufschläge kamen, unsere Blockarbeit war gut und wir haben auch die ,Dankebälle‘ der Braunschweiger konsequent genutzt“, fasste Klopschar erfreut zusammen.

Mit Beginn des zweiten Abschnitts begannen die Bornumer dann aber zu wackeln, insbesondere in der Annahme leisteten sie sich viele Fehler, „weil wir uns da zurzeit nicht gut bewegen“, haderte der TVB-Spielertrainer. Auch bei der Feldabwehr agierte der Favorit oft zu statisch und ermöglichte dem USC einfache Punkte. Gleichwohl erkannte Klopschar an: „Man hat schon gesehen, dass sich die jungen Braunschweiger im Vergleich zum Hinspiel schon sehr gut entwickelt haben. Ihre Aufschläge haben uns Probleme bereitet, sie haben aber auch einige gute Angriffe gezeigt.“

TVB-Team kommt in den Sätzen 2 und 3 mit blauem Auge davon

So kam es, dass der TVB beim Stande von 23:24 sogar einen Satzball abwehren musste. Ärgerlich: Beim 25:24 setzten die Bornumer ihrerseits den Aufschlag ins Aus – es war der bereits dritte Aufschlagfehler in der Schlussphase des Satzes. Jedoch kamen die Gäste mit einem blauen Auge davon. Das galt auch für den dritten Satz, in dem sie sich ebenfalls aufgrund zahlreicher technischer und Annahmefehler selbst das Leben schwer machten und – nach zwischenzeitlicher Vier-Punkte-Führung – erst über die Verlängerung den Erfolg eintüteten.

„Insgesamt war die Leistung wieder etwas besser als in der Woche zuvor. Trotzdem haben wir noch viel Luft nach oben“, bilanzierte Klopschar. Dank des Pflichtsieges könne das Team nun aber ganz entspannt in die Weihnachtspause gehen.

TV Bornum: Langbecker, Schneider, Klopschar, Olheiser, Schulze, Gerlach.