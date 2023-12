Helmstedt. Der Spielausschuss sagt alle ausstehenden Spiele für dieses Jahr ab und setzt diese überwiegend für das Frühjahr 2024 neu an.

Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun ist es aber offiziell: Das Fußballjahr 2023 im NFV-Kreis Helmstedt ist vorzeitig beendet. Am Donnerstag informierte der Kreisvorsitzende Thomas Hahn über die Generalabsage des Spielbetriebs unter freiem Himmel. Die ausstehenden Partien wurden umgehend für das kommende Jahr neu angesetzt.

Der Fußballbezirk Braunschweig hatte schon Anfang der Woche für Klarheit bei den Landes- und Bezirksligisten gesorgt und alle weiteren Partien abgesetzt. Nun schickte auch der NFV-Kreis Helmstedt seine Mannschaften in die Winterpause. „Der Kreisspiel- und Kreisjugendausschuss hat aufgrund der aktuellen Wetterlage sowie der Wettervorhersagen beschlossen, den Spielbetrieb für das Jahr 2023 einzustellen“, heißt es in der Verbandsmitteilung. Die Hallenkreismeisterschaft der Frauen am Sonntag sind davon nicht betroffen.

In der Kreisliga und der 1. Kreisklasse der Männer hätten an den kommenden beiden Wochenenden jeweils insgesamt noch acht Nachholspiele stattfinden sollen. Diese wurden von Staffelleiter Harald Dörries überwiegend in den Februar und März verlegt. Weitergehen soll es dann in der Kreisliga konkret am 18. Februar mit zwei Partien: Türk Gücü Helmstedt II gegen SG Sundern und Lauingen Bornum II gegen FC Nordkreis.

Auch Pokalspielleiter Dirk Rack gab im Zuge dessen bekannt, dass die jeweils drei Viertelfinalpartien im B-Kreispokal der Männer sowie im Altherren-Kreispokal, die schon Ende November beziehungsweise am vergangenen Wochenende ausgefallen waren, ebenfalls im März und April nachgeholt werden.

jse