Helmstedt. Das Helmstedter Mixed-Team der Altersklasse U12 beendet seine Premierensaison gleich auf dem zweiten Tabellenplatz.

Die Hockeyabteilung des TSV Germania Helmstedt kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Dazu beigetragen hat unter anderem das Team der Altersklasse U12, das in der abgelaufenen Feldsaison erstmals am Punktspielbetrieb des Niedersächsischen Hockeyverbands teilgenommen hat und dabei gleich Vize-Landesmeister geworden ist.

In der Pokalrunde ist der Einsatz von Mädchen in Jungenmannschaften erlaubt, und so ging der TSV Germania mit einem Mixed-Team an den Start. Dieses sammelte zunächst in acht Vorrundenspielen starke 16 Punkte. Damit belegten die jungen Helmstedter hinter der punktgleichen Mannschaft von Hannover 78 den zweiten Tabellenplatz und qualifizierten sich für die Endrunde der besten vier Teams des Landes in Celle.

TSV Germania kämpft sich im Finale nach 1:3 zurück

Im Halbfinale gewann der TSVG verdient mit 2:1 gegen die gastgebende SG Celle/Mellendorf. Im Endspiel kam es dann zum erneuten Aufeinandertreffen mit Hannover 78, das im zweiten Semifinale den Braunschweiger THC mit 5:1 bezwungen hatte.

Hannover war zunächst überlegen und ging mit 2:0 in Führung, ehe die Helmstedter auf 1:2 verkürzten und das Spiel ausgeglichen gestalteten. Auch vom 1:3 ließ sich das ohne Auswechselspieler angetretene TSVG-Team nicht beirren, kämpfte hochmotiviert weiter – und glich noch zum 3:3 aus. Kurz vor Schluss scheiterten die Helmstedter noch zweimal an Hannovers Torhüter, so dass die Entscheidung schließlich im Penalty-Schießen fallen musste. In diesem hatte dann H78 das glücklichere Ende für sich.

Zum TSVG-Team gehörten: Nienke Nottelmann (TW), Enes Kastrati (1 Tor), Pjotrs Nakonecnaja, Anton Teramihardja (1), Isabella Reinold, Otto Ameis (1), Ruth Sticherling (2) sowie die Trainer Jens Flemke, Anton Bachran und Jule Kleine-Horst.

